Старший внук покойного первого президента Узбекистана, проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший 14 февраля сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери Гульнары Каримовой и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь, сообщает CA-NEWS.
26-летний Ислам Каримов-младший обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву через свою страницу в Instagram и попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой.
«По непонятным причинам на мать оказывается бесчеловечное давление до гипертонического криза и врачей не пускают! Были договоренности и условия между сторонами, известные адвокатам и уже прокуратуре Швейцарии (которые были закреплены неоднократно и даже письменно почерком основных сотрудников прокуратуры Узбекистана), однако судя по явным попыткам и созданию мелких провокаций с женщинами, явно, что кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие нашего вопроса и какие-то силы пытаются опорочить действия руководства и что-то спровоцировать от матери и сестры. Наши спокойные обращения официального характера блокировались».
«Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла», – написал старший внук Ислама Каримова.
Однако Генеральная прокуратура Узбекистана назвала безосновательными утверждения внука покойного президента.
«Никаких преград для посещения врачей Гульнары Каримовой, в частности, врачей, выбранных ею самой, не существует. Никакого давления на нее не оказывается, утверждения ее сына безосновательны!», – прокомментировали в Генпрокуратуре республики сообщение Ислама Каримова-младшего.
За три дня до обращения внука Каримова к президенту Мирзиёеву, на странице его младшей сестры Иман в Instagram’е была опубликована фотография Гульнары Каримовой с дочерью.
Напомним, что середине декабря прошлого года старший внук покойного президента Ислама Каримова написал на своей странице в Instagram'е, что его мать, Гульнара Каримова, намерена вернуться к участию в общественной жизни.
«По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много новых проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего, поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране, как с финансовой стороны, так и с физической», – писал Ислам Каримов.
Узбекские власти до сих пор не разглашают информацию о том, где именно и в каком состоянии содержится Гульнара Каримова, передает centralasian.org.
Источники в правительстве сообщали, что летом прошлого года Каримова была переведена из колонии в одну из своих квартир в Ташкенте. Они утверждали, что старшая дочь Ислама Каримова содержится под домашним арестом.
14 февраля чиновник, хорошо осведомленный о ситуации Гульнары Каримовой, сообщил, что в настоящее время Каримова полностью оторвана от внешнего мира. По его словам, власти не разрешают ей даже видеться со швейцарским адвокатом.
Напомним, что 28 июля 2017 года Генпрокуратура республики сообщила о том, что 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом.
Кроме того, сообщалось, что в отношении Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
Ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун имсол аз буҷет 222 млн. доллар ҷудо мешавад
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд 19 нафар ронандагонро ба макони бехавф интиқол доданд
Имсол ба шахсони воқеӣ истихроҷи тилло иҷоза мешавад
Сокини Истаравшан келини худро бо табар кушт
Саҳмдорони “Сангтӯда”-ро лозим меояд, ки каме сабр кунанд
Имсол дар Душанбе Наврӯз аввалин маротиба бо карнавали идона таҷлил мегардад
Рустами Эмомалӣ супориш дод, то мактаббачагонро барои боздид ба қисмҳои ҳарбӣ баранд
Ҳукми 30 соли зиндон ба сокини Хатлон барои омодагӣ ба таркиш дар пойгоҳи низомии Русия
Бекорони ВМКБ дар Роғун бо кор таъмин мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Megatron8
В любой стране когда меняется власть, автоматически убирают всех родственников бывшего главы страны. История доказывает это.
said Megatron4
Гульнару посадил сам Ислам Каримов-папа, а не новая власть. Было за что.
А внук, который жалуется, все эти годы скрывается в Лондоне. На какие шиши он там живет, будучи безработным?