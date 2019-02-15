Старший внук покойного первого президента Узбекистана, проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший 14 февраля сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери Гульнары Каримовой и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь, сообщает CA-NEWS.

26-летний Ислам Каримов-младший обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву через свою страницу в Instagram и попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой.

«По непонятным причинам на мать оказывается бесчеловечное давление до гипертонического криза и врачей не пускают! Были договоренности и условия между сторонами, известные адвокатам и уже прокуратуре Швейцарии (которые были закреплены неоднократно и даже письменно почерком основных сотрудников прокуратуры Узбекистана), однако судя по явным попыткам и созданию мелких провокаций с женщинами, явно, что кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие нашего вопроса и какие-то силы пытаются опорочить действия руководства и что-то спровоцировать от матери и сестры. Наши спокойные обращения официального характера блокировались».

«Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла», – написал старший внук Ислама Каримова.

Однако Генеральная прокуратура Узбекистана назвала безосновательными утверждения внука покойного президента.

«Никаких преград для посещения врачей Гульнары Каримовой, в частности, врачей, выбранных ею самой, не существует. Никакого давления на нее не оказывается, утверждения ее сына безосновательны!», – прокомментировали в Генпрокуратуре республики сообщение Ислама Каримова-младшего.

За три дня до обращения внука Каримова к президенту Мирзиёеву, на странице его младшей сестры Иман в Instagram’е была опубликована фотография Гульнары Каримовой с дочерью.

Напомним, что середине декабря прошлого года старший внук покойного президента Ислама Каримова написал на своей странице в Instagram'е, что его мать, Гульнара Каримова, намерена вернуться к участию в общественной жизни.



«По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много новых проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего, поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране, как с финансовой стороны, так и с физической», – писал Ислам Каримов.

Узбекские власти до сих пор не разглашают информацию о том, где именно и в каком состоянии содержится Гульнара Каримова, передает centralasian.org.



Источники в правительстве сообщали, что летом прошлого года Каримова была переведена из колонии в одну из своих квартир в Ташкенте. Они утверждали, что старшая дочь Ислама Каримова содержится под домашним арестом.



14 февраля чиновник, хорошо осведомленный о ситуации Гульнары Каримовой, сообщил, что в настоящее время Каримова полностью оторвана от внешнего мира. По его словам, власти не разрешают ей даже видеться со швейцарским адвокатом.



Напомним, что 28 июля 2017 года Генпрокуратура республики сообщила о том, что 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом.



Кроме того, сообщалось, что в отношении Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям.

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