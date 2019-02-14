Во дворе дома жителя села Янгиюль Тухтасин ака в Риштанском районе Ферганской области по время ремонта дома под полом обнаружили скелет, похожий на останки доисторического животного, пишет CA-NEWS.

Хозяин дома сфотографировал найденный скелет на телефоне, так как при сравнении с фотографиями из научных книг, он не смог найти подобного животного, живущего в наше время.

"Наш дом был построен в 1969 году в процессе освоения центральной Ферганской пустыни», - говорит Тухтасин - хозяин дома. - Я не мог сравнить найденные останки с с каким-нибудь животным и позвал соседей. У всех разные мнения и комментарии. Мы думаем, что это кости динозавра. Хотя, я не уверен...".

"Раньше на этой территории были обширные пустыни. Ничего не росло. Наши дома строились без фундамента. Поэтому я думаю, что кости животных, возможно, были сохранены без повреждений", - рассказывает Тухтасин.

"На первый взгляд кости скелета напоминают кенгуру или страуса. Нижние конечности более сильные, чем тело и вытянутые. Но ведь эти животные не жили на нашей территории в прошлом. Позвоночник и ребра, как у парнокопытных животных. А шейная часть напоминает шею птицы", - рассуждает хозяин дома.

Определения находки требуется помощь археологов. Кто знает, может останки этого животного полностью изменят научные гипотезы, существующие сегодня.

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