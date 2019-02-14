Налоговое ведомство совместно с другими соответствующими ведомствами подготовило предложение относительно налогообложения внедряемых мобильными компаниями новых технологий. Эти действия глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода связывает с постепенным сокращением объема налоговых поступлений от мобильных компаний за последние три года.

«Оплата налогов мобильными компаниями в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 123 млн. сомони или на 12%», - сообщил он.

Сокращение налоговых поступдений со стороны мобильных компаний Давлатзода объяснил тем, что за последние годы ими внедряются новые технологии, такие, как NGN, посредством которых абонентам предоставляются услуги по сравнительно низким тарифам.

«Налоги сокращаются в связи с переходом от голосовых разговоров на новые технологии, несмотря на то, что численность абонентов мобильных компаний увеличивается», - сказал он.

Глава налогового ведомства подчеркнул, что в прошлом году, совместно с соответствующими ведомствами и мобильными компаниями, налоговики подробно изучили этот вопрос с учетом опыта других стран.

«Сейчас подготавливаются соответствующие нормативно-правовые акты, которые в ближайшее время будут представлены на одобрение правительства», - сказал он.

NGN или next generation networks - это мультисервисные сети связи, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. К NGN относят и все мессенджеры, которые дают возможность обмениваться голосовыми и видео-аудио – сообщениями.

Давлатзода отметил, что этими мерами, в первую очередь, соответствующие ведомства добиваются того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение источников налогов.

«Какая бы услуга не предоставлялась, она должна облагаться налогом. В других странах относительно таких услуг приняли определенные меры и ввели изменения в законодательстве еще в 2015-2016 годах. Только мы остались. Уже два года идут споры. Споры достигли определенной точки, и соответствующие ведомства в ближайшие дни представят конкретные предложения правительству», - сказал он.

Что именно предлагается правительству, глава Налогового комитета не стал говорить, отмечая, что все станет известно тогда, когда правительством будут одобрены эти предложения.

«Мы максимально старались, чтобы все эти нововведения не стали большим бременем для населения», - добавил Нусратулло Давлатзода.

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