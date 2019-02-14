Власти Таджикистана намерены облагать налогами оказываемые на различных интернет-площадках услуги по электронной торговле.
Налоговый комитет предложил правительству страны внести поправки в законодательство относительно регистрации в налоговых органах субъектов, которые занимаются электронной торговлей, сообщил глава таджикского налогового ведомства Нусратулло Давлатзода 14 февраля на пресс-конференции в Душанбе.
Он считает, что такие субъекты оказывают гражданам республики определенные услуги, и, соответственно, за счет получаемой от своей деятельности прибыли должны платить налоги.
Давлатзода отметил, что во многих странах уже несколько лет назад ввели поправки в свое законодательство и облагают налогами электронную торговлю.
«Речь идет о продаже различных товаров посредством интернет программ, за счет которой иностранные компании получают прибыль. У нас эти услуги до сих пор не облагаются налогом», - сказал главный таджикский налоговик.
Он подчеркнул, что в России, к примеру, такие услуги облагаются налогом с 2016 года, и в налоговых органах этой страны зарегистрировано около 160 компаний, которые занимаются электронной торговлей.
К зарегистрированным в России иностранным компаниям он причислил Google, Apple , Microsoft, Facebook, интернет-площадки Ali Express, Yahoo и другие, которые, по его словам, за счет оказываемых платных услуг оплатили в бюджет этой страны за 9 месяцев прошлого года 7,9 млрд рублей.
Также, по словам Давлатзода, электронная торговля облагается налогом в Беларуси, Германии, Испании, Франции и многих других стран.
«Другие, с финансовой точки зрения более развитие страны, пошли на это, так почему бы и нам не делать этого», - заключил глава Налогового комитета.
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Кулли ахбор
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said5
В кабинет вызывать Цукерберга или Джека Ма будет? Вряд ли. Значит эти налоги лягут на плечи получателей услуг, т.е. будут брать с нас.
Socrat5
Конечно же Google, Apple и прочие не будут за счёт своего дохода платить этот налог, они просто увеличить стоимость для таджикских пользователей. То есть этот налог будут платить граждане Таджикистана. Если бы эти деньги шли бы на развитие, не было бы так обидно и страшно. А ведь эти деньги пойдут на постройку какого нибудь помпезного здания или резиденции президента.
Омар Хайям Socrat3
На здания и резиденции еще не так обидно. Хоть что-то останется. Обидно, когда на праздник какой-нибудь дыни деньги тратят. А развития уже никто давно не ждет.
Abdurahman 5
В развитых странах не только налоги есть ! В первую очередь есть возможность развиваться. Платишь высокие налоги но в замен имеешь другие услуги и поддержку от государства. И ни кому помимо налогов не платишь взятку.