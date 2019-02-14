АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Перед журналистами об итогах работы в прошлом году отчитаются руководители министерства финансов, Минэкономразвития, Центра исламоведения.

- В столичном кафе-баре «The Place» продолжит работу первая выставка молодых художников Таджикистана «Haute. Unrevealed Graphics» («Нераскрытая графика»).

- В городах и районах Таджикистана пройдет 1-й этап чемпионатов республики по боксу и вольной борьбе, а также состоится региональный этап чемпионата РТ по таэквон-до ITF среди взрослых и молодежи.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –15 ФЕВРАЛЯ

2018 - Вступил в силу запрет на ввоз в страну автотранспорта, выпущенного до 2005 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ФЕВРАЛЯ

1895 - Родился хирург, один из организаторов здравоохранения Таджикистана Николай Никонович Кутчак.

1907- Родился Народный гафиз Таджикистана Маджид Хамидов.

1936 – Родился поэт Салимшо Халимшо.

1937 - Родился Народный артист Таджикистана Хабибулло Абдуразаков.

1937 - Родился журналист Мазхабшо Мухаббатшоев.

1939 – Родился Заслуженный юрист Таджикистана Тухта Почомуллоев (2000-2005 гг - депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ второго созыва).

1945 - Родился государственный деятель, дипломат Рамазон Мирзоев.

1946 - Родился Народный писатель Таджикистана Саттор Турсун.

1946 - Родился писатель Иноят Насриддин.

1947 - Родился актер театра и кино Исфандиёр Гуломов.

1962 - Родился журналист Мухтор Бокизода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осалков, в отдельных районах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах ночью и утром снег, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 1-3 мороза.