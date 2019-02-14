Компания «МегаФон Таджикистан» подвела итоги развития сети в Согдийской области за второе полугодие 2018-го. Оператор значительно увеличил качество доступа к интернету в четырех городах и пяти районах. В результате технических работ свыше 500 000 жителей региона получили возможность пользоваться мобильным доступом к Всемирной сети на скорости до 42 Мбит/с.

Новые базовые станции стандарта 3G установлены компанией в джамоатах Айнинского, Джаббор Расуловского, Аштского, Шахристанского и Спитаменского районов. Теперь местные жители, а также гости из Узбекистана и других стран могут пользоваться здесь интернет-скоростями, которые в несколько раз выше, чем в сети предыдущего поколения. Это позволит делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в социальных сетях, с комфортом смотреть онлайн-видео или слушать музыку в любой точке, а также быстро отправлять «тяжелые» файлы, нужные для работы.

Сегодня большинство базовых станций третьего поколения компании «МегаФон Таджикистан» в Согдийской области работают по технологии DC-HSDPA+ с использованием двух несущих частот. Благодаря этому увеличивается и территория уверенного покрытия услугами мобильной связи, и скорости интернет-доступа. В сети 3G мобильные устройства могут «разогнаться» до 42 Мбит/с.

«Все больше жителей Согда выбирают не «обычные» телефоны, а смартфоны, чтобы получать информацию из Всемирной сети, общаться в мессенджерах или смотреть онлайн-видео. Разумеется, для работы всех интернет-сервисов требуются высокие скорости доступа. Их мы и обеспечиваем, развивая и модернизируя сеть. Наша цель – сделать так, чтобы современные телеком-услуги были в распоряжении каждого жителя региона», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

Новые скорости также позволят развивать в регионе инновационные услуги для корпоративных клиентов, в том числе в сфере IoT («интернета вещей») и М2М (межмашинная передача данных). С SIM-картами оператора станет проще контролировать уделенное оборудование, например, банкоматы и охранные системы, можно будет получать в режиме онлайн данные о местонахождении автотранспорта, расходе топлива и т.д. Такие услуги будут востребованы у бизнеса любого масштаба и сферы деятельности.

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