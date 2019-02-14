Известные певцы Таджикистана дадут сегодня в Душанбе благотворительный концерт «Мухаббат барои хаёт» («Любовь дарит жизнь»). Некоторые из них побывали сегодня в гостях у радио «Asia-Plus» и рассказали, чему посвящен концерт.
Молодые, но уже известные за пределами страны певцы Зафар Абдуалимов, Даниель Рустамов и Афзалшо Сафарзода рассказали, как родилась идея проведения концерта, который, кстати, пройдет в комплексе «Кохи суруш» («Вефа-центр») сегодня в 18:00.
«Идея проведения концерта у меня зародилась давно Я посоветовался со своими друзьями-певцами и другими артистами о проведении совместного концерта. Все с радостью приняли предложение», - рассказал Зафар Абдуалимов.
В концерте, по его словам, примут участие Зайнура Пулодова, Мадина Акназарова, Джахонгир Зарипов, Сафармухаммади Рустам, Амаль Хафизова, Некруз Зребунов, Манижа Тошболтаева, Афзалшох Шодиев и другие звезды таджикской эстрады.
Главным гостем вечера объявлен полуфиналист популярного российского вокального конкурса «Голос» Даниэль Рустамов.
«Это будет мой первый выход перед таджикской публикой, - рассказал Даниэль. – Есть волнение, но надеюсь, мое выступление понравится всем тем, кто придет на концерт».
Афзалшо Сафарзода, который также сегодня выступит на концерте, совсем недавно вернулся из России, где стал победителем международного музыкального шоу для юных певцов «Во весь голос».
«Участники из восьми стран соревновались на сцене два с половиной месяца. Им помогали наставники. Нашей командой руководил Зафар Абдуалимов. Он оказал нам большую помощь в подготовке к конкурсу», - рассказал он.
Афзалшо спел песню Игоря Николаева «Немного жаль», за что получил высокую оценку жюри и зрителей. «Я ведь почти не пел на русском. А тут пришлось. Спасибо Аки Зафару, другим нашим более опытным ребятам. Без них у меня не было бы успеха на этом конкурсе», - говорит молодой певец.
Стоимость билетов на концерт - от 100 до 200 сомони (их можно приобрести в «Вефа-центре»). Все собранные с концерта деньги пойдут на операции и реабилитацию нуждающихся больных детей.
«Мы хотим сделать наш концерт традиционным, - поделился планами Зафар. - Хочу, чтобы этот день каждый год отмечался у нас не только, как День любви, но и добра».
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Кулли ахбор
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Регар2
Да вообще А+ с чего вы взяли, что эти люди где-то кому-то известны? Гораздо более известны например в нашем микрорайоне Шавкат Халимов, Джамшед Нуралиев и Рустам Махкамов, наши парикмахер, дворник и работник автомойки.
Новости3
Афзалшо Сафарзода не победитель, он и в финал не прошел. Получил бумажку как солист. Победила девочка из Чечни. Это первое. В "Голос" тоже псевдоним Даниэль не прошел бы никогда в финал. Надо иметь внешность и харизму. Как и то, что Манижу кто то собирался отправить на Евровидение. Ну сколько можно придумывать себе лавры. А скромнее быть никак? Мне все равно, опубликует или нет комментарий, но уже устали от мнимых звёзд. Рот открыли уже звезда. Смешно. Ну не место таким обезьянам на сцене
Tjk5
Кто кроме Даниеля хоть где то известный?
Новости Tjk3
Никто. Да и он тоже. Это же был обычный проплачен ней проект ну чтобы была видимость международном и. Петь то он скажем откровенно, не умеет, как и те кто там с ним сейчас звёзды счёт. В ноты не попадают. Для чего ТВ организовывает такие низкосортные конкурсы, непонятно. Заняться, видать нечем больше от скуки