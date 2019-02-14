Не пропустите нашу подборку признаний в любви, и задайтесь вопросом, а когда вы в последний раз без особого повода говорили: «Я тебя люблю».
14 февраля – это, наверное, единственный день в году, когда мир полностью окунается в любовь – валентинки, цветы, ужин при свечах, счастливые лица и сердца, море смеха и улыбок.
Но мы решили подойти к этому с другой стороны – узнать, как часто душанбинцы вне этого праздника одаривают вниманием и ласковыми словами своих вторых половинок. Оказалось, многие делают это реже, чем следовало бы.
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Кулли ахбор
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Центральная Азия 5
Глупости какие. Чувства не выставляют на показ. Азия плюс занимается какой то ерундой. Хватит копировать российский формат. У нас менталитет совсем другой.
zorro5
Дебилизм!