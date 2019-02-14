Министр образования и науки страны Нуриддин Саид пообещал вручить нагрудной знак "Отличник системы образования" тем, кто построит школы, детсады или дополнительные учебные классы. Такое обещание глава Минобрнауки озвучил на встрече с активистами Шахритузского района, в котором Нуриддин Саид является куратором по подготовке к 30-летию независимости Таджикистана.

Министр также попросил главу Хатлонской области Курбона Хакимзода в целях привлечения предпринимателей к развитию системы образования в знак благодарности вручить тем, кто участвует в строительстве школ и детсадов, или оказывает другую помощь системе образования, почетные грамоты председателя области.

"А мы, в свою очередь, вручим им почетный знак "Отличник системы образования",- добавил он.

Выступая на собрании актива, Нуриддин Саидзода выразил беспокойство реализацией программы по компьютеризации школ Шахритуза.

"В школах района на 22 школьника приходится один компьютер, а это не соответствует госнормативам: по правилам, на каждые 12 школьников - один компьютер", - отметил министр.

По его словам, проведнный анализ ситуации показывает, что и другая часть госпрограммы по компьютеризации в сфере образования в районе не выполняется.

"Это и покупка и установка электронных досок, проекторов, лабораторного оборудования для изучения физики, химии. Для этого у отдела образования нет средств и финансирование должно обеспечить местная исполнительная власть. И в этом направлении вы должны работать с активистами, предпринимателями и другими доброжелателями", - подчеркнул Н.Саид.

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