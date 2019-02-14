По подозрению в совершении поджога столичного оптового рынка «Корвон» в сентябре 2012 года сотрудниками милиции задержан гражданин Таджикистана, сообщил 14 февраля на пресс-конференции глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

«В интересах следствия, сейчас я не могу сообщить большего», - заявил министр.

По факту поджога рынка «Корвон» в начале сентября 2012 года Генпрокуратурой страны было возбуждено уголовное дело по статьям 192 ч.3 (Нарушение правил пожарной безопасности), 322 ч.2 (Халатность) и 309 ч.1 (Диверсия) Уголовного кодекса РТ.

По данным Главного противопожарного управления МВД Таджикистана, согласно результатам проведенной экспертизы, рынок был подожжен с использованием солярки.

«Экспертиза исключила возможность возникновения пожара от замыкания электропроводов или взрыва газового оборудования», - подчеркнули тогда в ГПУ МВД РТ.

Пожар на столичном оптовом рынке «Корвон» возник вечером 5 сентября 2012 года. Площадь возгорания составила свыше 8 тыс. квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени. Огнем было охвачено 2 тыс. 550 торговых точек, предпринимателям был нанесен огромный материальный ущерб.

На следующий день после пожара (6 сентября) тысячи предпринимателей, работающие на рынке, вышли на улицы города Душанбе. Торговцы требовали найти виновных, так как считали, что это был поджог. Тысячную толпу успокоил тогдашний мэр столицы Махмадсаид Убайдуллоев, который пообещал восстановить рынок в течение месяца, а также поспособствовать продлению срока кредитов предпринимателей в банках.

Владелец рынка «Корвон» Нуршед Машрабов тогда назначил вознаграждение в размере 150 тысяч сомони (около $30 тыс.) любому, кто поможет найти виновников пожара.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.