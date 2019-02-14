У государств, где рождается мало девочек, нет будущего. Об этом 13 февраля во время встречи с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана» сказал президент Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

«У тех государств, в которых рождается мало девочек, нет у них будущего. Сегодня в Китае мужчин на 60 млн больше, чем женщин. Они уезжают в другие страны, чтобы найти себе пару. Чем меньше женщин у государства, тем больше уничтожается нация".

Поэтому, считает Назарбаев, необходимо беречь девочек.

"В конце концов, подсчитано, что к 3000-му году уйдут те нации, у кого мало девочек. Трудно думать об этом, это точно подсчитано, так что давайте беречь девочек», - призвал глава государства.

Проект «100 новых лиц Казахстана» реализован в рамках программы «Рухани жангыру». Его цель - продвижение идеи успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей.

Для участия в проекте поступило почти 2400 заявок. Экспертная группа согласно критериям проекта определила 300 кандидатов, которые прошли в следующий этап.

Завершающим этапом стало онлайн - голосование, по итогам которого были определены 29 победителей в таких сферах деятельности как общество, спорт, образование, общественная деятельность, искусство, бизнес, IT, медицина, наука, СМИ, спорт, образование.

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