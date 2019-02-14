На различных туркменских и узбекских железнодорожных станциях стоят 99 вагонов с грузами из/в Таджикистан, сообщили «АП» в ГУП «Таджикская железная дорога».

Вагоны содержать такие грузы, как дизтопливо, оборудование, мрамор, цемент, сельхозпродукция, различные продовольственные продукты и стройматериалы.

Среди вагонов также находятся составы с грузами, предназначенные Таджикской алюминиевой компании: 20 вагонов с коксом и 4 вагона с оборотным криолитом.

В ТАЛКО отметили, что руководство компании обратилось к соответствующим госструктурам Таджикистана с просьбой о содействии.

В ТЖД говорят, что не удается пока выяснить причины, по которым таджикским грузам не разрешается продвигаться через территорию Туркменистана.

Разрешение на проезд через территорию Туркменистана уже почти 10 дней ожидают также автомашины с таджикскими грузами.

Как сообщили «АП» в Минтрансе РТ, только фур грузоперевозчиков, входящих в Ассоциацию Международных автомобильных перевозчиков Таджикистана, насчитывается там более 50. В целом, отметили в ведомстве, с учетом других автоперевозчиков численность ожидающих грузовиков превышает 60 единиц.

В транспортном ведомстве добавили, что ведутся работы для разрешения ситуации с туркменской стороной посредством внешнеполитического ведомства.

МИД ожидает объяснения

МИД Таджикистана еще в первой декаде февраля обратилось к туркменской стороне по поводу создавшейся ситуации. Однако объяснения своих туркменских коллег таджикские дипломаты до сих пор не получили.

Глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин в минувший вторник сказал журналистам, что туркменская сторона до сих пор не объяснила причину, по которым таджикским грузам не разрешают проезд через эту территорию. При этом он подчеркнул, что между Таджикистаном и Туркменистаном налажены хорошие отношения.

«Мы выражаем надежду, что туркменская сторона примет во внимание подписанные двухсторонние соглашения и даст нам объяснения. И надеемся, что других проблем между нами не возникнет», - заключил глава МИД РТ.

Однако, согласно некоторым официально неподтвержденным данным, ответ от внешнеполитического ведомства Туркменистана последовал еще на прошлой неделе, и в нем говорилось, что, якобы, туркменская сторона даже не в курсе инцидента.

Это уже было

Проблема с пересечением территории Туркменистана наземного транспорта с таджиками грузами возникла также в начале сентября прошлого года: тогда проблема была решена только по истечению почти одного месяца.

Тогда Минтранс предлагал таджикским водителям ехать в обьезд, вот по таком муршруту:

Некоторые эксперты тогда связывали создавшуюся ситуацию с заявлением руководства Таджикистана о предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана. Это, по мнению экспертов, могло не понравиться туркменским властям.

В конце сентября прошлого года туркменское внешнеполитическое ведомство выразило «недопонимание» заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика Ашурбойзода по поводу приостановки строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан «до лучших времен».

Отмечалось, что комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

20 сентября 2018 года Ашурбойзода в интервью российскому изданию «Коммерсант» отметил, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

Какие-либо комментарии по этому вопросу в таджикском внешнеполитическом ведомстве тогда получить не удалось.

Транспорт с таджикскими грузами стали пропускать только в начале октября прошлого года, однако о причинах задержания транспорта на границе Туркменистана так и не сообщалось.

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