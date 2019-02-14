В среду, 13 февраля в столичном кафе-баре «The Place» прошла первая выставка молодых художников Таджикистана. Ее темой стала - «Haute. Unrevealed Graphics» («Нераскрытая графика»).
Выставку представляли четыре молодых художника: Мехрибон Каримова, Замира Рахимова, Абдурахмон Насриддинов и Насиба Каримова. Они рассказали об особенностях направления «Графика».
Всего на выставке была представлена 41 работа – это лишь малая часть того, что у них есть. Были представлены такие работы, как: Флешмоб «Цветы», Оффорт «Ирисы» (Мехрибон Каримова), Флешмоб «Портретный батл» (Насиба Каримова), Графика «Портреты» (Замира Рахимова), Чернильная графика «Городской пейзаж» (Абдурахмон Насриддинов) и другие.
Организатор мероприятия – художник Ирина Хаутова рассказала, почему решилась провести именно такую выставку.
«Я хотела показать жителям Таджикистана молодых художников, сказать, что они есть», - отмкетила она.
Мероприятие, кстати, прошло без финансовой поддержки спонсоров.
Несмотря на то, что любимое дело молодых художников не приносит им больших выгод, они всё равно продолжают им заниматься. Как говорят сами художники: «графика не особо развита в Таджикистане, но постепенно мы идём вперёд».
Выставка продлится еще две недели. Здесь вы можете прибрести понравившиеся вам картины и пообщаться с художниками.
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