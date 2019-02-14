«МегаФон Таджикистан» продолжает рассказывать жителям Хатлонской области об особенностях интернета и развитии цифровых технологий. В 2019 году сотрудники регионального управления компании проведут серию мастер-классов на тему «Цифровизация – в ногу со временем». Первый из них прошёл в поликлинике района Шаартуз.

Участниками встречи были врачи поликлиники и студенты медицинского колледжа. Представители компании «МегаФон Таджикистан» рассказали им о том, как цифровые услуги применяются в сфере здравоохранения. В частности, мобильный интернет позволяет медикам обмениваться файлами и проводить онлайн-консультации с более опытными коллегами.

«Подобные проекты реализованы «МегаФоном» в ряде регионов России, и есть все технические возможности предоставлять такие же услуги медработникам в Таджикистане. Например, с помощью сотовой связи и мобильного интернета можно передавать информацию с машины «скорой помощи» в больницу, чтобы там заранее подготовили всё необходимое для приема пациента. Также нельзя забывать, что интернет – это очень мощный информационный ресурс. И он всегда будет под рукой у врача, который активно пользуется мобильными устройствами в своей работе», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

Особенный интерес к новым возможностям проявили студенты-медики. Им только предстоит создать себе репутацию в профессии, а инновационные цифровые услуги помогут быстрее добиться высокой эффективности в работе. Информация, которой делились сотрудники компании «МегаФон Таджикистан», была интересна многим и по другой причине: услуги оператора полезны и для «частных» целей. Так, студентам понравилось мобильное приложение «МегаФон Life» с новой функцией «МегаФон Кошелёк». Она позволяет оплачивать различные покупки, используя средства с баланса телефона.

«Мастер-класс был очень полезным. Я считаю, что врач должен использовать все современные возможности, чтобы процесс лечения пациента был максимально быстрым и эффективным. Мобильные услуги упрощают коммуникации с пациентами и коллегами-врачами, позволяют консультировать больных или их родственников, пока машина «скорой помощи» еще в пути. В некоторых случаях там можно даже спасти жизнь человека. И если наши студенты хотят стать «мобильными» докторами, я только за!» – подводит итог главный врач поликлиники района Шаартуз Зариф Джахонгирзода.

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