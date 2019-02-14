В Душанбе под руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова 12-13 февраля состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались вопросы создания в Центрально-Азиатском регионе объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает официальный сайт ОДКБ.

В заседании приняли участие представители оборонных ведомств Казахстан, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба ОДКБ и базовых научно-исследовательских организаций Организации в области исследования проблем ПВО и ПРО.

Начальник управления планирования применения войск (Коллективных сил) ОДКБ, замначальника Центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ Анатолий Яковлев отметил, что принимаемые меры направлены на поиск пути реализации решений глав государств по организации ПВО в формате ОДКБ, в том числе возможности адаптации Объединенной системы ПВО стран СНГ для решения задач в интересах ОДКБ.

По итогам совместной работы участники заседания обсудили и признали целесообразным рекомендовать Объединенному штабу ОДКБ совместно с оборонными ведомствами государств – членов Организации продолжить работу по данному вопросу.

Участники заседания также пришли к общему мнению о необходимости проведения комплексной научно-исследовательской работы с задействованием базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем ПВО и ПРО, результаты которой лягут в основу разработки соответствующих нормативных правовых документов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.