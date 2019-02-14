13 февраля – всемирный день радио. Мы рассказываем вам о людях, работающих на нашем радио.
Им нельзя грустить. По крайней мере, в эфире, и есть тоже запрещается в это время. Этикетки от шоколада в эфирной студии?.. Нееет, это не наше! Это гости намусорили
Им нельзя молчать. Но и нести чушь не разрешается. Если и нести, то только радость! Поэтому слёзы на их лицах в эфире исключительно от смеха, а его порой в избытке. Новость забавная, анекдот вспомнился и т.д.
Им нельзя говорить о личных проблемах. Запыхавшийся голос? Нет, это не лифт сломался, это мы зарядку делали перед эфиром; Говорим больше обычного? Нет, не компьютер завис, просто эмоций много, которыми хочется поделиться. В эфире должна быть только положительная энергетика.
И все это возвращается с лихвой. Когда в эфир выходят самые свежие новости, запускаются новые проекты, когда звонят и говорят: "Спасибо! ". Это действительно круто - быть частью огромного мира радио!
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