Диалог и обмен информацией по вопросам миграции и проблемам защиты беженцев в Центральной Азии и в регионе в целом состоялся 12-13 февраля в Душанбе в рамках первого заседания технической экспертной группы Алматинского процесса - региональной межгосударственной инициативы по миграции.

В нем приняли участие государственные служащие из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также эксперты ООН.

Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции - это региональный консультативный процесс, направленный на совместное решение многочисленных задач, обусловленных сложной динамикой миграции в регионе.

Прошедшая в Душанбе встреча является первым мероприятием, проводимым под председательством Таджикистана в Алматинском процессе с момента его основания в 2013 году. Таджикистан будет председательствовать в период 2019-2020 гг.

Членами Алматинского процесса являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Туркменистан. Иран и Пакистан являются государствами-наблюдателями. Международная организация по миграции - Агентство ООН по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) - оказывают организационную, материально-техническую и экспертную поддержку.

Глава миссии МОМ в Таджикистане Кристина Транка отметила, что Алматинский процесс является важной платформой для правительств республик Центральной Азии, на основе которой они могут продолжить диалог по миграции и правам мигрантов в регионе.

«Защита мигрантов, противодействие торговле людьми и нелегальной миграции, продвижение интеграции мигрантов и общегосударственных подходов к управлению миграцией, продолжат оставаться значимыми вопросами в сфере миграции в Центральной Азии. Алматинский процесс сводит вместе специалистов для выработки координированных действий по обеспечению безопасной миграции», - сказала он.

Первое заседание технической экспертной группы Алматинского процесса организовано в рамках проекта «Азиатская региональная программа миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции правительства США (БНБМ-НММ США).

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