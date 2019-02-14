В московском Экспоцентре на Красной Пресне стартовала 26-я международная, ежегодная пищевая выставка "Продэкспо-2019". Выставка проходит при поддержке министерства сельского хозяйства и Торгово-промышленной палаты России.
В выставке участвуют почти 2,5 тысячи компаний из 69 стран мира. Большая часть - это российские предприятия. На своих стендах они представили все без исключения сегменты рынка.
Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов в своей приветственной речи отметил, что на сегодняшний день «ПРОДЭКСПО» - это самый крупный смотр продуктов питания, напитков и сырья для их производства в Восточной Европе и в России.
«Выставка – это не просто демонстрация товаров, но, прежде всего, деловое общение. Здесь проходит большое количество конференций, семинаров, мастер-классов по различным проблемам и темам. На выставке также традиционно будут работать центры закупок сетей, которые позволяют установить прямые контакты между товаропроизводителями и теми, кто реализует продукцию», - сказал он.
По традиции выставку посетили и таджикские предприниматели, сообщили в ТПП Таджикистана.
По словам Гендиректора ТПП Согдийской области Мухаммаджон Мухамеджонов, целью их участия является налаживание новых взаимовыгодных деловых контактов с российскими и зарубежными предпринимателями.
«Продэкспо-2019» – идеальная площадка для того, чтобы познакомиться с новинками других компаний, для поиска новых партнеров и решения возможных общих проблем и спорных моментов, здесь созданы все условия, как для деловых встреч, так и для неформального общения с коллегами, поставщиками и клиентами», - сказал он.
В ходе выставки, которая началась 11 февраля, были проведены ряд плодотворных встреч с представителями зарубежных компаний, которые выразили заинтересованность в приобретении сельскохозяйственной продукции из Таджикистана на взаимовыгодных условий.
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