Население Таджикистана задолжало «Барки точик» за счет потребленной электроэнергии около 1 млрд сомони.

Размер неоплаченной населением электроэнергии с учетом задолженностей за прежние годы на начало этого года составила 956 млн сомони (более $100 млн.), сообщил глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода 13 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что объем задолженности населения ежегодно растет: в 2018 году бытовыми потребителями не было оплачено электроэнергии на сумму более 80 млн сомони.

По словам Исмоилзода, населению в прошлом году было поставлено электроэнергии на общую сумму 920 млн. сомони, а на счета «Барки точик» поступило только 840 млн. сомони.

«В некоторых случаях люди используют энергию неэкономно. Многие дома в сельской местности сегодня отапливаются за счет электроэнергии, и когда они получают большие счета, удивляются, сравнивая эти счета с оплатами, которые вносили ранее, когда получали энергию всего по 4 часа в зимний период», - сказал он.

Он призывает население к экономному использованию электроэнергии и полной ее оплате, отметив, что платежеспособность людей по сравнению с прежними годами улучшилось, а у малоимущих семей есть льготы.

«В соответствии с постановлением правительства, в зимний период каждой малоимущей семье компенсируется за счет бюджета до 250 киловатт, а в летний – до 150 киловатт электроэнергии. Потребленную сверх этой нормы энергию семьи будут оплачивать сами», - пояснил он.

Кроме того, Исмоилзода отметил хищение электроэнергии со стороны некоторых людей. «Некоторые потребители стараются потреблять электроэнергию в обход счетчика, не соблюдают правила использования электроэнергии. В прошлом году фактов хищения электроэнергии выявлено в объеме 153 млн кВт/ч. Были составлены акты на сумму 43 млн сомони, из которых 31 млн. сомони уже поступили на счета «Барки точик», - сказал он.

Глава энергохолдинга подчеркнул, что сравнительно высокий уровень хищения электроэнергии зафиксировано в городах и районах республиканского подчинения, Бохтарскойской группе районов Хатлонской области и Пенджакентском районе Согдийской области.

В целом, добавил он, потребители электроэнергии задолжали «Барки точик» более 2,3 млрд сомони.

Отметим, что с 1 октября прошлого года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 19,37 дирамов (2,05 цента). До этого население платило за каждый киловатт 16,87 дирамов.

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