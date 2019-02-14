При Комитете по языку и терминологии образована рабочая группа, которая изучает вопрос повторяющихся названий городов и районов республики.

Об этом на пресс-конференции сказала глава комитета Гавхар Шарофзода.

«Повторяющиеся названия городов будут заменены на красивые имена, которые имеют связь с историей, географией и культурой этого района», - отметила она.

При этом она не уточнила точное количество повторяющихся названий городов страны.

О переименовании городов и населенных пунктов говорят уже с 2016 года. Тогда мы посчитали, что только Гулистонов у нас 38.

Власти заявляют, что переименование городов и районов Таджикистана имеет высокую цель: повысить чувство национального достоинства и пробудить историческую память у молодого поколения.

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