В 2018 году в Таджикистане было зарегистрировано 82 тысячи 556 браков и 11 тысяч 13 случаев расторжения браков: число разводов в прошлом году выросло почти на тысячу по сравнению с прошлым годом. Эти цифры были озвучены сегодня в ходе пресс-конференции Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.

Сафаргул Бухориева, заведующая правовым отделом Комитета, назвала основными причинами разводов семейное насилие и экономические трудности населения.

«Однако, в последние годы наблюдаются случаи распада браков из-за приобретения гражданства России. Некоторые семьи по обоюдному согласию расторгают свой брак, чтобы побыстрее и легче приобрести российское гражданство», - сказала она.

По ее словам, ответственные работники Комитета в 2018 году предотвратили распад более 100 пар, которые находились на грани развода.

«Мы наладили сотрудничество с ними и взяли их под свой контроль», - сообщила она журналистам.

По ее словам, в прошлом году 236 таджикских женщин совершили суицид: в ряде случаев причиной стали семейные ссоры.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.