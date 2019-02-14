Телеканал НТВ 12 февраля опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя.

На видео, снятом очевидцем, кажется, что машина движется задом наперед. На самом же деле, ее водитель, 18-летний житель Невинномысска, ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины, отмечает Медуза.

Опубликовав видео с «Жигулями» в твиттере, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски.

Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись в твиттере, ответив по-русски «хаха офигенно».

На автовладельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали, пишет НТВ.

По всей видимости, основатель Space X знает о существовании мема «Как тебе такое, Илон Маск», которым россияне сопровождают картинки с нелепыми изобретениями и лайфхаками, пишет Лента.ру.

В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.

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