Телеканал НТВ 12 февраля опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя.
На видео, снятом очевидцем, кажется, что машина движется задом наперед. На самом же деле, ее водитель, 18-летний житель Невинномысска, ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины, отмечает Медуза.
Опубликовав видео с «Жигулями» в твиттере, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски.
Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись в твиттере, ответив по-русски «хаха офигенно».
На автовладельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали, пишет НТВ.
По всей видимости, основатель Space X знает о существовании мема «Как тебе такое, Илон Маск», которым россияне сопровождают картинки с нелепыми изобретениями и лайфхаками, пишет Лента.ру.
В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.
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