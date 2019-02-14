Правительство Узбекистана официально легализовало с 1 марта деятельность по старательской добыче драгоценных металлов, сообщает Podrobno.uz.

В прошлом году президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по созданию условий для осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов».

В документе сказано, что несмотря на принимаемые меры, в отдельных регионах страны растет социальная напряженность и ухудшается криминогенная ситуация. Это связано, в частности, с несанкционированной добычей драгоценных металлов.

Особый размах такая добыча драгоценных металлов приобрела в Навоийской, Самаркандской и Бухарской областях. А это, в свою очередь приводит к теневому обороту и незаконному вывозу за рубеж драгметаллов.

Теперь же деятельность по старательской добыче драгоценных металлов внесена в перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Лицензии на право пользования участками недр для осуществления старательской добычи драгметаллов будут выдаваться Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам сроком на три года.

При этом для осуществления данной деятельности будут предоставляться участки недр, в том числе россыпные месторождения золота, размеры которых не будут превышать одного гектара.

Кабмин ежегодно будет утверждать перечень разрешенных участков для старательской добычи на основании предложений Госкомгеологии.

В Таджикистане тоже думают над этим

В Таджикистане ранее тоже задумывались над тем, чтобы разрешить добычу золота по упрощенной системе. Если данный документ будет принят, граждане могут по упрощенной системе свободно заниматься добычей россыпного золота на берегах рек республики.

Минфин еще в 2017 году подготовил документ о вольноприносительской добыче золота и направил на одобрение правительства. На основе этого документа каждый гражданин страны на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. Нужно будет только получить разрешение Минфина.

Разрешение на добычу золота будет предоставлено на определенные территории, которые не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и также там должна быть высока вероятность нахождения металла. Например, это долина рек Зарафшон, Пяндж, Язгулом, Вандж, Бартанг и др.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которой, металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.

Однако пока данный документ не принят.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Сегодня добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

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