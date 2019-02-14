В Узбекистане решено учредить институт медиа-омбудсмена, который будет защищать права и законные интересы СМИ, предупреждать необоснованное вмешательство госорганов в их деятельность, а также решать споры между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами.
А мы задались вопросом, не пора ли и в Таджикистане образовать такой институт?
Шахло Акобирова, директор общественной организации «Хома»:
- Это очень актуальный вопрос. В Таджикистане давно назрела необходимость появления института медиа-омбудсмена, так как наши журналисты сталкиваются с большими трудностями, связанными с доступом к информации.
Стамбульский протокол в целях предотвращения коррупции рекомендует Таджикистану учредить институт омбудсмена для доступа к информации, а медиа-омбудсмен как раз и является таковым.
Медиаорганизация «Хома» в этом году планирует больше освещать этот вопрос.
Кироншох Шарифзода, журналист:
- Потребность в учреждении института медиа-омбудсмена, который бы защищал права и законные интересы СМИ в Таджикистане, конечно, есть. Организовать такой институт не составит больших затруднений. Но вопрос в том, насколько он станет полезным для наших журналистов и редакторов?
В ситуации, когда почти все судебные процессы против представителей СМИ завершаются не в их пользу, вряд ли эта организация сможет помочь.
Думается, в нынешней ситуации каждому изданию, по возможности, нужно иметь своих юристов в штате.
А так, в идеале, Таджикистану, конечно, нужна такая организация, которая окажет правовую поддержку СМИ при нарушении их прав.
Нуриддин Каршибоев, председатель НАНСМИТ:
- В Таджикистане вопрос об учреждении омбудсмена по СМИ обсуждается вот уже несколько лет, но он не нашел поддержки со стороны властей.
Сегодня действительно появилась необходимость в создании такого института. Если он будет учрежден, то должен быть свободным, его должен возглавить человек, который хорошо знает проблемы журналистов. Омбудсмен должен бороться за решение проблем представителей СМИ в рамках законов и защищать их права.
К сожалению, в нашей стране ни одна госструктура не обращает внимания на то, с какими трудностями сталкиваются журналисты.
В стране отсутствует конкретная программа развития и совершенствования СМИ, координации и совершенствования партнерства СМИ и государства, обеспечения доступа к информации.
Абдумалик Кодиров, эксперт в области СМИ:
- Необходимость учреждения такого института, как медиа-омбудсмен сегодня актуальна, так как правительство и его структуры относятся к журналистам и СМИ с раздражением и небрежно.
Властей раздражают критические материалы, на запросы СМИ не отвечают.
Но дело не в учреждении института омбудсмена, мы можем их выбрать десятки. Дело в том, что их избирает само правительство.
Когда власть сама назначает омбудсмена и выделяет ему зарплату за счет бюджета, он будет выполнять ее поручения. Примером может стать омбудсмен, который у нас есть.
Есть ли журналисты, которые могут сказать, что этот омбудсмен когда-нибудь защитил их права? Тот же Хайрулло Мирсаидов разве не нуждался в защите омбудсмена? Конечно, нуждался.
Если мы хотим, чтобы как в соседней стране, у нас был у нас медиа-омбудсмен, у нашего руководства тоже должно быть желание произвести реформы. В противном случае, это будет всего лишь театром кукол.
Раджаб Мирзо, журналист:
- Нужно учитывать, в каком положении Узбекистан объявил о создании института: новая власть, которой исполнилось всего два года, стремится создать другое общество. То есть, осуществляет переход от тоталитаризма к открытому и демократическому обществу.
Хочу сказать, в Узбекистане появилась общественная активность, которая создала почву для основания гражданского общества. А у нас? У нас обратный процесс.
Из относительно открытого и демократического строя мы шагаем в сторону тоталитаризма. Разве в этой ситуации может какой-нибудь институт стать активным и свободным? Разве омбудсмен и детский омбудсмен, которые у нас функционируют, независимы или решили какую-то проблему?
Я считаю, что лучше поддержать одну или две существующие журналистские организации вместо многочисленных объединений представителей СМИ, которые якобы существуют, но в реальности их совсем не видно.
Это важно особенно сегодня, когда таджикская журналистика переживает глубокий профессиональный и экономический кризис и под вопросом остается судьба независимых СМИ…
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