На Нобелевскую премию мира в 2019 году номинированы 304 кандидата. В официальном заявлении Норвежского нобелевского комитета говорится, что среди кандидатов 219 человек и 85 организаций.
Отмечается, что в этом году зафиксировано довольно большое число кандидатов. Однако, рекордным по количеству номинантов считается 2016 год, тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов, сообщает ТАСС.
Данные о том, кто именно выдвинут на Нобелевскую премию, согласно правилам, становятся открытыми только спустя 50 лет после вручения награды.
Кандидаты на премию ежегодно выдвигаются вплоть до 1 февраля. Затем в течение марта-апреля комитет формирует "шорт-лист" на основании работ и трудов кандидатов. Имя победителя объявляют в октябре.
Премия мира, согласно завещанию ученого Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".
В прошлом году премию получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки "Исламское государство" Надя Мурад.
Награду вручили за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.
Размер денежной составляющей награды в прошлом году составил 9 млн крон ($1,02 млн). Лауреаты премии мира, как правило, жертвуют полученные деньги на благотворительность.
Вручение премии происходит в ратуше Осло на берегу фьорда в декабре в годовщину смерти Нобеля. На церемонии присутствуют члены правительства и норвежской королевской семьи.
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