Никто из глав городов и районов Таджикистана, кроме мэра Душанбе Рустама Эмомали не просил нас проверить финансовую деятельность возглавляемой администрации, сообщил журналистам директор Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики Сулаймон Султонзода.

По его словам, мэр Душанбе уже второй год отправляет запрос в антикоррупционное ведомство с целью обеспечения прозрачности и целевого использования бюджетных средств. «Таких запросов от других глав городов и районов республики мы никогда не получали», - заявил Султонзода.

Он отметил, что согласно плану работы Агентства по проверке финансовой деятельности областей, городов и районов страны, который ежегодно утверждает президент Таджикистана, такие проверки проводятся в регионах страны выборочно.

Напомним, в начале января текущего года мэр Душанбе Рустам Эмомали попросил Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана проверить финансовую деятельность исполнительного органа государственной власти столицы за 2018 год.

В конце января прошлого года Рустам Эмомали также обратился в Агентство с тем, чтобы проверить деятельность мэрии за 2017 год.

Тогда он просил прояснить ситуацию с жалобами граждан по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе, конкретно они касались проекта «Доступное жилье». Тогда были проверены 69 строящихся и уже сданных ранее в эксплуатацию объектов в Душанбе на предмет расходования бюджетных средств.

Проверка выявила на вышеназванных объектах приписку на сумму 7,8 миллионов сомони.

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