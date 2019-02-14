Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета в России, который вызвал резкую критику бизнеса, был раскритикован Счетной палатой и может потребовать миллиарды рублей из государственного бюджета, сообщает Русская служба Би-Би-си.
Поправки к законам "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В СМИ его стали называть законопроектом о суверенном (автономном) интернете.
Его рассмотрение в Думе началось с конфликта внутри ЛДПР. Лидер фракции Владимир Жириновский потребовал исключить Лугового из соавторов документа и предупредил, что ЛДПР за него голосовать не будет. Луговой свою подпись отзывать отказался.
С жесткой критикой законопроекта, в частности, выступил депутат от ЛДПР, член счетной комиссии Госдумы Сергей Иванов. "Законопроекты бывают четырех категорий: "А" - "Ах какой хороший законопроект", "Б" - "более-менее законопроект", "В" - "вредный законопроект". А этот законопроект - категории "Г", - заявил он.
Луговой на это ответил, что разрабатываемый законопроект "не об отключении интернета, а про то, чтобы в случае агрессивных действий дать нашим гражданам продолжать пользоваться интернетом".
Главной задачей законопроекта он назвал "аудит всех линий связи на территории Российской Федерации", о которых "мы не имеем никакого представления вообще".
"Этот законопроект хотя бы тем хорош, что он вам, Сергей Владимирович, позволит разобраться, что такое интернет, и с какой буквы он пишется - с прописной или строчной", - заявил Луговой и покинул трибуну.
Как это должно работать
Цель законопроекта, по словам его авторов, состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети. Предполагается, что при возникновении такой угрозы управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.
Проект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи. Подтолкнула парламентариев к подготовке законопроекта, если верить пояснительной записке, принятая в сентябре 2018 года Стратегия национальной кибербезопасности США.
Законопроект обяжет интернет-провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам. Но что это за средства, в законопроекте не говорится. Их должен будет бесплатно предоставить Роскомнадзор.
Именно это ведомство будет управлять рунетом в случае возникновения опасности, предполагает законопроект. Но даже в отсутствие угроз Роскомнадзор, по замыслу авторов, будет сам блокировать запрещенные в России сайты (сейчас это делают сами операторы).
Весь обмен трафиком на территории России будет проходить только через специальные точки обмена трафиком. Власти смогут отказывать операторам, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, если они не будут выполнять требований Роскомнадзора или правоохранительных органов.
Законопроект также предполагает создание национальной системы доменных имен, которая будет использоваться, если рунет будет заблокирован извне.
Блокировка с помощью DPI
Документ может создать правовую основу для реализации проекта блокировок с помощью технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"), считает эксперт по блокировкам Филипп Кулин.
Схема работы DPI заключается в том, что у интернет-провайдера устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.
В законопроекте ведется речь о схожей модели блокировки: предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.
Впрочем, сенатор Клишас сказал "Новой газете", что при разработке документа речь о DPI не шла.
Кто критиковал проект
Критика законопроекта сенатора Клишаса и его коллег прозвучала со многих сторон.
Правительство в официальном отзыве поддержало его, но высказало несколько серьезных замечаний. Из законопроекта неясно, какие именно угрозы безопасности рунета имеются в виду, в каких именно случаях вводится централизованное управление интернетом, кто именно, кроме операторов связи, должен выполнять указания в случае введения централизованного управления, говорится в отзыве.
Масштабное расширение полномочий Роскомнадзора, предложенное в законопроекте, правительство тоже не устраивает, поскольку функции регулятора в сфере интернета должны исполнять федеральные министерства и правительство.
Кроме того, в законопроекте не хватает гарантий того, что при введении новых технических средств противодействия угрозам технологические возможности операторов связи и скорость интернета не ухудшатся, сказано в отзыве.
Главное замечание правительства касается расходов на исполнение законопроекта. Бесплатные технические средства для противодействия угрозам для операторов связи, создание центра мониторинга и управления интернетом, а также проведение учений, которые предусмотрены в законопроекте, потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета.
Счетная палата России законопроект не поддержала совсем. Кроме того, что исполнение документа потребует дополнительных средств, Счетная палата предполагает, что из-за принятия законопроекта вырастет стоимость товаров и услуг на российском рынке.
Законопроект раскритиковал и бизнес. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Госдуму отзыв, в котором предостерегает от принятия закона в нынешнем виде. В России уже есть 11 корневых серверов, поэтому смысла обеспечивать автономную работу рунета нет, говорится в отзыве.
В РСПП также предупредили, что система централизованного управления сетью связи общего пользования может стать причиной катастрофического отказа работы связи в России. Кроме того, в документе не предусматривается бесплатное оборудование для интернет-компаний, а также не устанавливается, кто будет оплачивать установку и обслуживание этого оборудования.
Сколько это будет стоить
Сколько денег понадобится на реализацию законопроекта, неясно до сих пор.
Еще в декабре рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве в своем отзыве отмечала, что только первичные затраты могут достичь 25 млрд рублей. Эксперты также предупредили, что если все меры, которые предлагаются в документе, будут приняты, в работе сети с высокой долей вероятности будут случаться нарушения. Их придется компенсировать операторам связи, на это может уходить до 134 млрд рублей в год, подсчитали эксперты.
Счетная палата в своем отзыве подчеркивала, что в действующем законе о бюджете средства на цели, которые содержатся в законопроекте, не предусмотрены.
Один из авторов законопроекта, сенатор Клишас, с выводом Счетной палаты не согласился. По его словам, основной объем финансового обеспечения законопроекта об устойчивой работе рунета уже предусмотрен федеральным бюджетом, а дополнительные расходы не потребуются.
В общей сложности реализация законопроекта обойдется в 20 млрд рублей, говорил Клишас. Это те же деньги, которые уже заложены на три года в проекте "Информационная безопасность" программы "Цифровая экономика", настаивал он.
Однако замминистра связи Олег Иванов заявил после этого, что стоимость законопроекта об устойчивом рунете пока невозможно определить.
Пресс-служба минфина в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать оценку Клишаса в 20 млрд рублей посоветовала обратиться в Роскомнадзор и минкомсвязи как к главным распорядителям бюджетных средств по госпрограмме "Информационное общество".
Оғози фаъолияти ду ширкати мустақил дар заминаи “Барқи тоҷик”
Муборизаи Кумитаи забон бо такрор шудани номи шаҳру ноҳияҳо
Эҳтимоли болоравии арзиши барқи Тоҷикистон барои Ӯзбекистон
Ба даст овардани шаҳрвандии Русия - яке аз сабабҳои зиёд шудани пошхӯрии оилаҳо дар Тоҷикистон
Тоҷикистон ба ваколатдор оид ба расонаҳо ниёз дорад?
Кӣ ва чӣ гуна нархи манзилҳои кӯчонидамешударо муайян мекунад?
Хатлон: ҳалокати падари хонавода ва 2 кӯдаки ӯ аз дуди ангишт
Агентии зиддифасод: Танҳо Рустами Эмомалӣ санҷиши фаъолияти молиро дархост кард
Барфрезии шиддатнок боз роҳи Душанбе-Хуҷандро баст
Кадбонуҳои ноҳияи Айнӣ беҳтарин дастархонорои Суғд эътироф шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста