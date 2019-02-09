Очередной участник конкурса «Разоблачители фейков» Михаил Петрушков считает, что в российском Центре Льва Гумилева допустили ошибку в информации, касающейся Таджикистана.
В публикации Валерия Синько «Республики Центральной Азии могут лишиться земель из-за долгов Китаю» от 10 декабря 2018 года, размещенной на информационно-аналитическом портале Центра Льва Гумилева, имеющем представительство в ряде стран СНГ, в том числе, и в Республике Таджикистан, содержится утверждение, что «Общая сумма непогашенных кредитов Таджикистана, вероятно, равна 300 млрд. долларов США, выданных Парижским клубом», пишет автор.
Вначале о самом портале Центра Льва Гумилева. Это информационная площадка для экспертов, ученых и общественных деятелей, развивающих и пропагандирующих идеи Евразийства, направленные на поддержку интеллектуальных, политических и экономических проектов, ускоряющих интеграцию стран Содружества в Евразийский Союз, разработку рекомендаций и методологии пресечения и мирного решения конфликтов, реализацию экономических проектов и ноу-хау, связанных с традицией и этно-религиозной культурой народов России и стран СНГ и т.п.
Ряд публикаций, размещенных на портале Центра Льва Гумилева переведены на языки стран СНГ, в том числе и на таджикский.
Что касается самого материала, то объектом проверки факта стала цитата из публикации Валерия Синько, где речь идет о так называемом Парижском клубе и миллиардах долларов непогашенного кредита Таджикистана.
Парижский клуб, основанный в 1956 году, является неофициальной межправительственной организацией развитых стран-кредиторов, инициатором создания которого выступила Франция. У клуба есть собственный официальный сайт.
Парижский клуб, как и ряд международных организаций, осуществляет свою деятельность в соответствии со своими принципами, один из которых гласит «Поскольку прозрачность показателей задолженности является ключом к надлежащему функционированию и стабильности международной финансовой системы, кредиторы Парижского клуба рекомендуют странам-должникам регулярно публиковать информацию о своем внешнем долге».
В соответствии с этим принципом, на официальном сайте Парижского клуба размещен список стран-должников, причем он систематически обновляется. Согласно его данным, Таджикистан, в отличии, например, от Республики Кыргызстан, не числится в списке стран-должников Парижского клуба.
Петрушков отмечает, что для проверки информации об общем размере задолженности Республики Таджикистан (в том числе, непогашенных кредитов), для исключения ошибок, связанных с неполнотой данных о государственных долгах страны, либо частных долгах перед иностранными физическими и юридическими лицами, в качестве источника информации был выбран официальный сайт Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США, где размещена информация о странах мира.
Таджикистан находится в этом списке под номером 130 в порядке убывания, и по состоянию на 31 декабря 2017 года, общая сумма всех его долгов, как государственных, так и частных, указана в размере в $5,75 млрд.
Для подтверждения информации о размере внешнего долга Таджикистана, а также получения актуальных данных о размере долга, в качестве источника был выбран официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ).
Об авторитете такой солидной финансовой организации, как МВФ, которая работает над укреплением глобального валютного сотрудничества, обеспечением финансовой стабильности и подотчетна 189 странам мира, не стоит и говорить.
На сайте этой организации размещаются статистические данные, как например, в специальной таблице, касающейся общего валового внешнего долга. Таким образом, размер долга Таджикистана по сегодняшний период оценивается в 69.3% от ВВП, при этом, номинальный размер ВВП Таджикистана по их подсчетам составляет $7,6 млрд.
Математические расчеты (7,6 * 0,693 = 5, 2668) показывают, что общеваловый внешний долг Таджикистана составляет почти $5,3 млрд, утверждает автор.
Он отмечает, что данные о размере внешнего долга Таджикистана различаются в зависимости от методологии и даты оценки, имеют определенные допустимые погрешности, связанные с округлением цифр в соответствии с математическими правилами, однако в любом случае, это на несколько порядков меньше $300 млрд., о которых упоминается в публикации Валерия Синько, размещенной на информационно-аналитическом портале Центра Льва Гумилева.
От редакции
Напоминаем, что конкурс «Разоблачители фейков», проводимый в течение 3-х месяцев - с 10 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года, завершается. Он является частью субпроекта по медиаграмотности, осуществляемого совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.
Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!
Тақдири бонкҳои дорои мушкилоти Тоҷикистон моҳи феврал ҳал мешавад
Кумитаи дин корҳои ободонии макони муқаддасро зери назорат мегирад
Тоҷикистон ба дастрасии қарзи ХБА ба наздикӣ умедвор аст
Арзиши иҷозатнома ба сохтмони манзил дар Душанбе маълум шуд
Сабти боз қариб 100 масҷиди панҷвақта дар шаҳри Ваҳдат
Ба қаблан маҳкумшудагон дар Тоҷикистон роҳ ба хизмати давлатӣ баста аст
Ҳаракати нақлиёт бо роҳи Хоруғ-Ишкошим муваққатан қатъ шуд
Рӯзи ошиқон дар Истамбул! Ҳадяи Tcell барои беҳтарин изҳори муҳаббати “онлайнӣ”
Шарҳи муқаррароти мораторияи санҷиши субъектҳои хоҷагидорӣ ба вакилон
Ҳуҷҷатгузории 44 муроҷиати шаҳрвандон оид ба шиканҷа дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста