Член общины «Свидетелей Иеговы», признанной в РФ экстремистской и запрещенной, из Дании 20 лет прожил в России. Его арестовали в Орле — и назвали лидером запрещенной организации, сообщает Медуза.
46-летний Деннис Кристенсен — из Копенгагена, в 17 лет он принял крещение в церкви «Свидетелей Иеговы». В 1995 году приехал в Санкт-Петербург, был волонтером при строительстве зданий «Свидетелей Иеговы». В 1999 году Кристенсен переехал в Мурманск, где познакомился с местной девушкой Ириной, в 2002 году они поженились, в 2006-м переехали в Орел. Официально Кристенсен не работал, подрабатывал на стройках и одновременно участвовал в жизни местной общины «Свидетелей Иеговы».
В 2016 году орловский суд признал общину экстремистской организацией, а в апреле 2017-го экстремистской была признана вся деятельность «Свидетелей Иеговы» в России.
Верховный суд ликвидировал все юридические лица организации и запретил ее деятельность на территории РФ. Несмотря на это, во многих регионах России «свидетели» продолжили устраивать неофициальные совместные богослужения. В Орле, где живет Кристенсен, они тоже проходили.
Вечером 25 мая 2017 года во время богослужения в молельный дом — частный дом на улице Железнодорожной — ворвался отряд ОМОН. Обыск продолжался до пяти утра следующего дня. На богослужении было около ста человек, но задержали одного Кристенсена — назвав его лидером местной общины. На него завели уголовное дело, обвинили в экстремизме и заключили под стражу в СИЗО.
Жены преследуемых за экстремизм «Свидетелей Иеговы» жаловались в президентский совет по правам человека. Путин называл преследование «чушью». Кристенсену дали шесть лет
В июне 2018 года Ирина Кристенсен и еще шестеро жен арестованных в разных регионах за экстремизм членов «Свидетелей Иеговы» направили в совет по правам человека при президенте РФ письмо, где говорили о том, что гонения на членов организации являются системными.
В СПЧ изучили обращение и пришли к выводу, что Верховный суд запретил деятельность конкретных организаций и юридических лиц, однако в постановлении не сказано, что под запрет подпало само вероисповедание «Свидетелей Иеговы». За российских «Свидетелей Иеговы» много раз вступались на международном уровне — даже в ООН.
В декабре 2018-го президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявил, что «Свидетели Иеговы» — «тоже христиане», назвал их преследование за экстремизм «полной чушью» и обещал разобраться.
Суд по делу Кристенсена в Орле проходил всю зиму, 6 февраля 2019 года его признали виновным в «совершении действий экстремистской направленности» и осудили на шесть лет. В приговоре сказано, что «Кристенсен открывал и закрывал богослужебное помещение, организовал его уборку, проводил собрания, разъяснял смысловое содержание литературы, молился» — то есть возобновил деятельность запрещенной организации. Аргументы защиты Кристенсена были названы несостоятельными. По закону один день в СИЗО засчитывается за полтора в исправительном учреждении, поэтому Кристенсен проведет в колонии около трех с половиной лет.
Правоохранительные органы продолжают возбуждать новые уголовные дела против «Свидетелей Иеговы».
В пятницу, 8 февраля, представитель Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский заявил, что приговор Кристенсену — первый после запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» в России. В то же время против членов общины во всех регионах сейчас заведено около 50 уголовных дел по статье УК об участии в запрещенной организации.
ще как минимум 50 дел дошли до судов в 33 регионах России. Фигуранты этих дел — 115 человек в возрасте от 23 до 84 лет, среди них 90 мужчин и 25 женщин. Под стражей до суда находятся 24 человека. Всего в 2018 году в домах верующих, по данным Сивульского, прошло как минимум 270 обысков. 6 февраля, когда Кристенсену объявили приговор, в Мордовии и Ханты-Мансийском округе против «Свидетелей Иеговы» завели два новых уголовных дела.
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