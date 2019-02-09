Король Таиланда Вачиралонгкорн высказался против выдвижения своей сестры Убол Ратаны на пост премьер-министра страны, пишет Медуза.
Согласно заявлению короля, «участие высокопоставленных членов королевской семьи в политике является нарушением национальных традиций, обычаев и культуры и поэтому считается в высшей степени неподобающим».
Нейтральности от членов королевской семьи требует и конституция страны, заявил монарх.
Убол Ратана заявила, что отказалась от королевского статуса и хочет использовать свое гражданское право на участие в выборах. Она выдвигается от партии «Тхай Ракса Чаат» ("Партия тайских патриотов"), которая считается связанной с бывшей правящей партией «Пхыа Тхаи», отстраненной от власти в 2014 году, и бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом, находящимся в изгнании.
Выборы в Таиланде пройдут 24 марта. Это будут первые выборы с 2014 года, когда в стране на фоне политического кризиса произошел военный переворот. Его лидер Прают Чан-Оча — действующий премьер-министр и кандидат на новых выборах.
Убол Ратана родилась в 1951 году, она старший ребенок покойного короля Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит, пишет ВВС.
В 1972 году она отказалась от своего титула, чтобы выйти замуж за американца Питера Лэдд Дженсена. После свадьбы она переехала в США.
После развода с мужем в 1998 году Убол Ратана вернулась на родину и начала участвовать в жизни королевской семьи.
Принцесса в своей работе активно пользуется соцсетями, также после возвращения из США она снялась в нескольких тайских фильмах.
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