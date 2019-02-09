54-летний специалист из Японии будет помогать главному тренеру юношеской сборной Таджикистана Зайниддину Рахимову готовить команду к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Мусаси Мидзусима уже приступил к своей работе. Японский специалист вместе с юношеской сборной страны находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, который завершится 19 февраля.

Мусаси Мидзусима родился 10 сентября 1964 года в Токио. В бытность игроком выступал на позиции защитника. Играл в бразильских клубах «Сан-Паулу», «Сан-Бенту», «Португеза», «Сантос», защищал цвета японских клубов «Хитачи» и «Йокогама».

Работал тренером в молодежной команде «Йокогама». Возглавлял клубы «Итуано» (чемпионат штата Сан-Паулу в Бразилии) и «Фудзиэда» (3-я лига Японии). Был тренером в футбольной команде Университета экономики Японии. В прошлом году Мидзусима работал в Камбодже, где возглавлял молодежную сборную этой страны (U-19) и параллельно трудился в Академии футбола Камбоджи.

Юношеская сборная Таджикистана примет участие в чемпионате мира-2019. Своих соперников по чемпионату мира наша команда узнает 14 мая, когда состоится жеребьевка турнира. В чемпионате мира-2019 будут участвовать 24 команды, которые пройдут через континентальный отбор. На данный момент известны 7 команд, которые выступят на мировом первенстве. Помимо хозяев, сборной Перу, это Япония, Таджикистан, Австралия и Южная Корея (Азия), а также Новая Зеландия и Соломоновы острова (Океания).