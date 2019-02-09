54-летний специалист из Японии будет помогать главному тренеру юношеской сборной Таджикистана Зайниддину Рахимову готовить команду к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Мусаси Мидзусима уже приступил к своей работе. Японский специалист вместе с юношеской сборной страны находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, который завершится 19 февраля.
Мусаси Мидзусима родился 10 сентября 1964 года в Токио. В бытность игроком выступал на позиции защитника. Играл в бразильских клубах «Сан-Паулу», «Сан-Бенту», «Португеза», «Сантос», защищал цвета японских клубов «Хитачи» и «Йокогама».
Работал тренером в молодежной команде «Йокогама». Возглавлял клубы «Итуано» (чемпионат штата Сан-Паулу в Бразилии) и «Фудзиэда» (3-я лига Японии). Был тренером в футбольной команде Университета экономики Японии. В прошлом году Мидзусима работал в Камбодже, где возглавлял молодежную сборную этой страны (U-19) и параллельно трудился в Академии футбола Камбоджи.
Юношеская сборная Таджикистана примет участие в чемпионате мира-2019. Своих соперников по чемпионату мира наша команда узнает 14 мая, когда состоится жеребьевка турнира. В чемпионате мира-2019 будут участвовать 24 команды, которые пройдут через континентальный отбор. На данный момент известны 7 команд, которые выступят на мировом первенстве. Помимо хозяев, сборной Перу, это Япония, Таджикистан, Австралия и Южная Корея (Азия), а также Новая Зеландия и Соломоновы острова (Океания).
Тақдири бонкҳои дорои мушкилоти Тоҷикистон моҳи феврал ҳал мешавад
Кумитаи дин корҳои ободонии макони муқаддасро зери назорат мегирад
Тоҷикистон ба дастрасии қарзи ХБА ба наздикӣ умедвор аст
Арзиши иҷозатнома ба сохтмони манзил дар Душанбе маълум шуд
Сабти боз қариб 100 масҷиди панҷвақта дар шаҳри Ваҳдат
Ба қаблан маҳкумшудагон дар Тоҷикистон роҳ ба хизмати давлатӣ баста аст
Ҳаракати нақлиёт бо роҳи Хоруғ-Ишкошим муваққатан қатъ шуд
Рӯзи ошиқон дар Истамбул! Ҳадяи Tcell барои беҳтарин изҳори муҳаббати “онлайнӣ”
Шарҳи муқаррароти мораторияи санҷиши субъектҳои хоҷагидорӣ ба вакилон
Ҳуҷҷатгузории 44 муроҷиати шаҳрвандон оид ба шиканҷа дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста