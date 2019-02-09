За 2018 год сотрудники министерства здравоохранения проверили 746 фармацевтических и 496 лечебно-профилактических учреждений страны, сообщил журналистам глава Минздрава Насим Олимзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.
«Во время проверок около 6 тысяч наименований лекарственных средств и медицинских препаратов были изъяты из продажи, закрыты два склада. Из этих наименований полторы тысячи лекарственных средств были просроченными, остальные не имели сертификатов соответствия, а некоторые и вовсе не отвечали cтандартам», - сообщил министр.
Олимзода отметил, что в прошлом году было сожжено свыше 160 тонн различных лекарств, медпрепаратов, гигиеническо-косметических средств.
По словам министра, такие проверки проводятся в целях предотвращения ввоза и продажи поддельных и низкокачественных лекарственных средств, они будут продолжаться, нарушителей будут штрафовать.
«В соответствии со статями 121 и 122 Кодекса административных правонарушений РТ, за нарушение правил фармацевтической деятельности в отношение физических и юридических лиц были составлены 583 протокола, нарушителей оштрафовали на общую сумму более 1,2 млн. сомони», - сообщил Олимзода.
Он также отметил, что регулирование цен на лекарства не входит в задачу Минздрава - этим занимается антимонопольная служба.
«Это не только у нас, во всех странах наблюдается разные цены в разных аптеках. Например, есть аспирин, который стоит 1 сомони, есть аспирин от европейских производителей за 20 сомони. Конечно, компания, которая ввозит препараты в Таджикистан, не может продавать их по заниженной цене», - сказал он.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тақдири бонкҳои дорои мушкилоти Тоҷикистон моҳи феврал ҳал мешавад
Кумитаи дин корҳои ободонии макони муқаддасро зери назорат мегирад
Тоҷикистон ба дастрасии қарзи ХБА ба наздикӣ умедвор аст
Арзиши иҷозатнома ба сохтмони манзил дар Душанбе маълум шуд
Сабти боз қариб 100 масҷиди панҷвақта дар шаҳри Ваҳдат
Ба қаблан маҳкумшудагон дар Тоҷикистон роҳ ба хизмати давлатӣ баста аст
Ҳаракати нақлиёт бо роҳи Хоруғ-Ишкошим муваққатан қатъ шуд
Рӯзи ошиқон дар Истамбул! Ҳадяи Tcell барои беҳтарин изҳори муҳаббати “онлайнӣ”
Шарҳи муқаррароти мораторияи санҷиши субъектҳои хоҷагидорӣ ба вакилон
Ҳуҷҷатгузории 44 муроҷиати шаҳрвандон оид ба шиканҷа дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста