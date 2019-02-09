Очередные три года в Таджикистане будут посвящены развитию туризма и народных ремёсел. Что в первую очередь нужно сделать в будущем для развития туристической отрасли?

Своим мнением на этот счёт делится исполнительный директор общественной организации «Центр развития туризма» Бахриддин ИСАМУТДИНОВ.

Правильно выполнить стратегию

Национальная стратегия развития туризма до 2030 года разработана по рекомендации президента Таджикистана Эмомали Рахмона и утверждена правительством страны 1 августа 2018 года.

По мнению властей, стратегия будет реализовываться поэтапно в течение 12 лет и сыграет важную роль в развитии экономики страны, а также повысит туристический потенциал Таджикистана. Если её придерживаться - будет положительный итог, чтобы Таджикистан получил развитие в секторе туризма. Все будет зависеть от нас самих, от того как мы будем работать и как будет дальнейшая поддержка правительства.

Бахриддин Исамутдинов Фото с личной страницы Исамутдинова в Фейсбуке

Нужно продлить сезон

Изречение «Пришла зима — ушли клиенты» особенно актуально для Таджикистана. В зимний холодный сезон не получится привлечь так много клиентов. Главная сложность, с которой сталкиваются туроператоры Таджикистана, это сезонность туризма. Государству предстоит работать над увеличением этих сроков хотя бы на два-три месяца. Существует много факторов, например опасность лавин в горах в зимний период, проблемы дорожной инфраструктуры, поэтому нужно комплексно рассмотреть, какие есть возможные варианты. Сейчас туроператоры не работают, потому что нет потока туристов. В зимнее время туризм у нас ограничен. Предложения небольшие, только «Сафед-Дара» предлагает свои туры. Есть поездки вокруг Душанбе, и на этом заканчивается наш зимний туризм.

Поэтому Таджикистану нужно срочно решить проблему стимулирования турбизнеса в низкий сезон, а также заниматься привлечением инвестиций в инфраструктуру, которая работала бы круглый год.

Освоить свой потенциал

Таджикистану за эти три года нужно продолжить работу над освоением своего туристического потенциала. В нашей республике, небольшой по площади на фоне соседей, можно в одно и в то же время побывать на высоких горах, и в пустынях и увидеть разнообразный быт народа. Если Узбекистан - эта архитектура и кухня, Кыргызстан – прежде всего Иссык-Куль, то у нас прекрасные горы и реки. Но это будет работать в связке с соседними республиками. Например, с открытием границ с Узбекистаном, возобновился старый маршрут от Самарканда через Пенджикент на Памир. Поэтому за предстоящие годы нужно укрепить эти связи, и разработать новые маршруты с использованием потенциала соседних республик. Для этого нужно будет поддержать строительство туристических объектов вдоль автотрасс.

Поднять внутренний туризм

Потихоньку стал развиваться внутренний туризм – путешествие в горы среди молодежи, по святым местам среди людей старшего поколения, по историческим местам среди студентов и школьников.

Появились турфирмы, которые ориентируются только на внутренний туризм. Они разрабатывают новые маршруты по городам и районам, по природным местам.

Внутренний туризм требует к себе такого же внимания, как и приезд иностранных гостей в республику. Нужно принимать меры, создать условия, чтобы население республики чаще стало ездить по стране. Для них главные трудности заключаются в нехватке дешевого транспорта, точек питания и ночлега.

Больше строить хостелы и туалеты

Нужно расширить и укрепить комплексный подход к развитию придорожной инфраструктуры. Это, прежде всего, строительство придорожных туалетов и хостелов. Сегодня в Таджикистане туалеты привязаны к стандартным автозаправочным станциям, ресторанам и столовым. Это уже результат. Но пока отсутствуют единые проекты, одинаковая планировка зданий и прилегающих территорий со стандартным набором услуг. В зарубежных странах, у которых можно поучиться, прекрасно обустроены заправки, стоянки. Много гостиниц, разных магазинчиков, кафе, ресторанов, среди которых каждый в зависимости от достатка путешественник может выбрать себе что-нибудь подходящее. Кстати, на каждой заправке обязательно есть, где перекусить. Можно принять душ, что также важно и для дальнобойщиков, и для туристов, которые много времени проводят в дороге. Непременно хорошо оборудованы подъезды к стоянкам, вдоль дорог - знаки, на которых подробно указано, что именно есть впереди. Пока хостелы и туалеты не отвечают всем требованиям. Многие туристы бюджетники, они экономят деньги. Хостелы всегда дешевле, чем гостиницы.

Реконструировать автодороги

Развитие придорожной инфраструктуры неразрывно связано с состоянием и качеством самих автодорог. Сегодня требуется реконструкция дороги на Памир через перевал Хабурабад. Это облегчает путь в Хорог и экономит как минимум три-четыре часа дороги. Это очень красивая дорога, прекрасный ландшафт буквально притягивает иностранных туристов к себе.

Довольно неоднозначным является также особый вид разрешения, требующийся для посещения Горно-Бадахшанской автономной области, как приграничной территории. Между тем, закрыть доступ на Памир для туристов — это фактически закрыть доступ в Таджикистан, т.к. большая часть туристов едут именно туда.

Увеличить число авиарейсов

Одним из основных условий развития индустрии туризма в Таджикистане является повышение посещаемости страны. Наряду с автодорогами, через которые туристы прибывают в Таджикистан, очень большую роль играют авиаперелеты. Нужно увеличить количество самолётов и открыть новые рейсы в крупные зарубежные города. Не секрет, что спортсмены, туристы, деловые люди попадают в Таджикистан через аэропорты третьих стран из-за отсутствия прямых авиарейсов. Естественно, стоит подумать о повышении качества услуг авиакомпаний и аэропортов.

Большие затраты на дорогу в Таджикистан отрицательно влияют на туристический имидж страны. Тогда как цены на билеты в Ташкент и Бишкек намного ниже местных.

Иностранные туристы, принимая решение о поездке, оценивают такие элементарные факторы, как доступность цен и простота маршрута. В такой ситуации Таджикистан становится менее конкурентоспособным по сравнению со странами-соседями, доступ к которым и значительно дешевле, и более открыт.

Больше рекламировать Таджикистан за рубежом

Таджикистан как подходящее место для туризма, пока не так известен за границей. Комитет по развитию туризма помогает туроператорам с информационной поддержкой и представительством за рубежом. Однако этих усилий пока недостаточно. Как сообщают другие источники, в марте на московской международной выставке индустрии туризма Таджикистан был представлен всего одним небольшим стендом, участие в выставке оплачивалось по большей части из кармана самих туроператоров.

Кроме того, существующие сайты туркомпаний, на которых очень мало информации о стране, требуют коренного обновления. Зарубежные туристы, прежде чем приехать в Таджикистан, активно ищут информацию о республике.

Конечно, это далеко не полный перечень всех проблем, которые мешают развитию туризма в Таджикистане. Но если удастся положительно решить хотя бы вышеназванные проблемы, это пошло бы во благо туризму в Таджикистане.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.