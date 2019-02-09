Молодого врача-стоматолога-терапевта, сертифицированного специалиста по профессиональному отбеливанию зубов и модного, медицинского блогера Нигину Набиеву в Таджикистане знают и читают многие.

Сегодня - 9 февраля, в Международный день стоматолога, рассказываем о тотальных ошибках по уходу за зубами, которые мы совершаем ежедневно и об Обществе по изучению цвета в стоматологии (есть и такое).

Когда страдания приносят пользу

Нигина - клинический ординатор в Таджикском Государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино, а также один из самых молодых резидентов в отделении челюстно-лицевой хирургии. Эту специальность она выбрала потому, что с детства настрадалась от стоматологов и решила, что не будет врачом, который рушит надежды и зубы людей.

- Каждый ребенок в детстве мечтает о том, кем он станет, когда вырастет, но почти никогда не воплощает эти мечты в жизнь в силу разных причин: смены интересов, сложности обучения, необходимости обладания определенными навыками. Но это все не про меня! Со школьной скамьи я твердо знала, что пойду учиться именно на стоматолога, потому что имела печальный опыт с походами в стоматологию и некоторые ошибки тех врачей мне приходится исправлять до сих пор, - сетует Нигина.

Из личного архива Н.Набиевой

Она считала, что обладает всеми необходимыми чертами характера, чтобы стать стоматологом - усидчивостью, терпением, любовью к людям и желание им помогать.

- Для многих поход к стоматологу – это стресс. Причем у некоторых пациентов возникает такая паника, что они начинают вести себя совсем неадекватно. Например, некоторые мужчины боятся анестезии и начинают умолять не делать укол, вскакивают с кресла, хватают врача за руки.

Чтобы такой реакции у людей не происходило, к стоматологу нужно приучать с детства, при условии, что это будет хороший стоматолог.

Тотальные ошибки

Мысль завести свой блог появилась у Нигины после того, как пациенты стали массово обращаться к ней за консультацией через социальные сети. Тогда зародилась идея писать полезные, актуальные блоги. Нигина говорит, что не претендует на научность и академичность своих заметок, скорее наоборот, старается сделать информацию живой, наглядной и понятной любому.

- Большинство моих пациентов - малыши, поэтому я пишу о распространенных ошибках родителей по уходу за зубами детей, рассказываю о новых техниках и разработках, доступных у нас в стране, - говорит она.

Общаясь с огромным количеством своих виртуальных и реальных пациентов, Нигина пришла к выводу, что в Таджикистане многие родители ежедневно совершают очень примитивные ошибки, которые влекут за собой серьезные последствия для здоровья детей.

Из личного архива Н.Набиевой

По ее словам первое и самое большое заблуждение родителей заключается в том, что молочные зубы лечить вовсе не нужно, потому что они все равно выпадают. Соответственно, не стоит тратить на это деньги, время и нервы.

- Это грубая ошибка: от того, насколько здоровы молочные зубы, будет зависеть то, насколько будут здоровыми коренные зубы, - говорит Нигина.

Еще одной распространенной ошибкой является заблуждение в том, что лечить зубы детям может любой стоматолог, не обязательно детский.

- Это вовсе не так, потому что детская стоматология является отдельным направлением в медицине. Работа с детьми и молочными зубами подразумевает использование особых методов, медикаментов. А еще не каждый стоматолог, будь он даже профессионалом своего дела, может найти общий язык с ребенком. Возможно, именно поэтому огромное количество людей по всему миру панически боятся стоматологов. А все потому, что первый визит к врачу сопровождался ужасом и болью, - рассказывает молодой врач.

Красивая улыбка – уже не просто прихоть

Нигина Набиева стала первым в Таджикистане членом «Общества по изучению цвета в стоматологии», основанного в 2012 году.

В него входит более 600 единомышленников со всего мира, которые интересуется этим важным компонентом стоматологической эстетики. Во главе Общества стоит советник Ассоциации молодых стоматологов России, почетный профессор Тверской государственной медицинской академии Андрей Акулович, у которого Нигина проходила в этом году мастер-класс.

По ее наблюдениям, отношение людей к эстетическому виду зубов кардинально поменялось в последние годы.

- Иметь красивую улыбку - не просто прихоть. Это требование современного мира, предъявляемое к каждому, кто хочет достичь в своей жизни успеха. И оно вполне обосновано, - рассказывает она.

Из личного архива Н.Набиевой

Человек, который не уделяет достаточного внимания состоянию своего здоровья, вряд ли будет относиться серьезно к другим сферам своей жизни. Во-вторых, психологи давно твердят о важности улыбки в повседневной жизни: искренне улыбающийся человек без труда располагает к себе людей.

В то же время люди, не имеющие возможности открыто улыбаться, испытывают большие трудности в общении. Если у человека присутствуют нерешенные проблемы с зубами или деснами, его улыбка, как правило, натянута и противоестественна, вызывает недоверие у окружающих.

- Все хотят иметь красивую белоснежную улыбку, правда, хотят они ее получить бесплатно, поэтому зачастую обращаются за поиском рецепта в интернете, где можно встретить много всего разного, не всегда полезного.

Это вполне объяснимо: человек всегда хочет получить мгновенный результат за минимальные деньги, а о безопасности и последствиях вспоминает в последний момент.

Например, самыми популярными компонентами народных средств для отбеливания зубов в сети являются активированный уголь, лимонная кислота, сода и соль. И вопреки распространенному мнению, эти вещества не способны осветлить зубы, а вот вред эмали и дентину нанести могут немалый.

Поэтому Нигина настоятельно рекомендует не пренебрегать здоровьем зубов и обязательно посещать своего стоматолога.

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