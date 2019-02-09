После долгого перерыва в некоторые душанбинские дома начал поступать узбекский газ. Но чтобы обеспечить всё население газом, потребуется восстановление вышедшей из строя инфраструктуры. Для этого необходимо время и финансы.

После перерыва

По сообщению ОАО «Душанбегаз», в настоящее время к газопроводу подключены около 20 частных домов, расположенные ближе к магистральному трубопроводу. Дело в том, что для подключения их к газопроводу требуется меньше затрат. Сейчас идет восстановление инфраструктуры, и в ближайшее время «голубое топливо» должно поступить и в другие дома.

О полном подключении жилых комплексов и частных домов к природному газу говорить пока рано, так как необходимо во многих из них полностью обновить инфраструктуру, которая давно устарела.

По словам директора АООТ «Душанбегаз» Джамолиддина Абдурахимова, «на обновление инфраструктуры требуются большие затраты, да и вопросы безопасности должны учитываться. Ведь природного газа в таджикских домах не было почти 10 лет».

Первый заместитель генерального директора ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимов заявил, что до настоящего момента полностью восстановлены трубопроводы высокого давления, идут работы по ремонту проводов среднего давления.

Когда будет газ для населения?

Газоснабжение населения будет начато после восстановления трубопроводов низкого давления.

«Финансовое положение «Таджиктрансгаза» позволяет пока ремонтировать только ту инфраструктуру, которая находится на балансе предприятия», - сказал Шоимов.

За годы бездействия газового хозяйства большинство труб вышло из строя. Есть случаи, когда хозяева квартир вырезали трубы за ненадобностью.

Раньше были газифицированы некоторые поселки и большие села, но из-за ненадлежащего контроля трубопроводы со стороны населения уничтожены.

Восстановление инфраструктуры потребует много времени и конечно больших средств. Однако, сколько нужно для приведения в порядок всей системы газового хозяйства Таджикистана официально нигде не сообщается.

Концепция не сработала

В свое время Таджикгаз разработал концепцию развития газового хозяйства Таджикистана. За эти годы планировалось восстановить аварийные участки на магистральных газопроводах на юге и севере Таджикистана, установить на газораспределительных станциях республики современные средства учета расхода газа "Автопилот", осуществить другие мероприятия.

По словам специалистов, основной целью этой программы было приведение в полный порядок газового хозяйства страны.

Однако, программа была выполнена лишь частично из-за отсутствия необходимых ресурсов.

Кроме всего прочего газовое предприятие республики понесло определённые убытки. В связи с прекращением подачи газа из Узбекистана не все потребители закрыли свои задолженности за полученный газ. В итоге ОАО «Таджиктрансгаз» задолжало Минфину 16 миллионов сомони.

«Таджиктрансгаз» с 2012 года - после приостановки импорта узбекского газа - фактически не действовал. Предприятие за последние годы занималось лишь распределением отечественного природного газа, который в незначительных объемах добывается в Хатлонской области.

Безопасность - прежде всего!

Директор АООТ «Душанбегаз» Джамолиддин Абдурахимов отметил, что при подключении потребителей особое внимание уделяется вопросам безопасности.

«Пока из соображений безопасности мы воздерживаемся от поставок топлива в многоэтажные жилые дома, так как здесь нужно провести основательные работы по восстановлению инфраструктуры, а для этого нужны немалые деньги. Из опыта более обеспеченных в финансовом плане стран мы видим, к каким последствиям может привести неосторожное обращение с этим видом топлива», - пояснил начальник аварийной службы ОАО «Душанбегаз» Собир Тагаев.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ напоминает, что нельзя самостоятельно ремонтировать газовые приборы и исправлять дефекты газопроводных труб, а также оставлять без присмотра работающие газовые приборы, особенно если доступ к ним имеют дети.

Агентство «Таджикстандарт» разработал технический регламент безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе. В перечень входят проверки на соответствие госстандарта оборудования, предназначенного для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Регламент доступен на сайте «Таджикстандарта» в разделе «Направления. Технические регламенты».

В настоящее время в Душанбе усилили контроль за парковкой автомашин, которые заправляются газом, под многоэтажными домами.

Специалисты газовых хозяйств Таджикистана советуют населению не использовать маленькие газовые баллоны ёмкостью в 3 и 5 литров китайского и иранского производства в квартирах.

«Эти баллоны предназначены для походов, а не для приготовления пищи на кухне в квартире», - предупредил ветеран газового хозяйства Алиджон Курбонов из Душанбе.

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