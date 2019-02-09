По предложению правительства Таджикистана нижняя палата парламента приняла поправки в закон «О статусе столицы», согласно которым мэр столицы теперь вправе присуждать отдельной категории граждан звание «Почетного жителя Душанбе». Пока неизвестно, по каким критериям будут выбирать претендентов на это звание, а мы выбрали тех душанбинцев, которые могли бы, на наш взгляд, его получить.

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