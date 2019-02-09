В преддверии первого таджикского фестиваля колыбельной песни, который состоится в День матери 8 марта, мы собрали подборку колыбельных песен из разных регионов страны – старинных и современных.
Колыбельная песня по праву считается главной песней матери. В Таджикистане по сегодняшний день женщины не пренебрегают этой традицией.
Бабушка из Матчинского района Согдийской области поет колыбельную внуку:
Кто-то считает, что ребенок быстрее засыпает под мамин голос, а кто-то мыслит глубже: считается, что колыбельная песня оказывает огромное влияние на развитие ребенка, эмоционально на него воздействуя. Это первые уроки языка, развивающие память, слух, помогающие ребенку овладевать речью.
Таджикская исполнительница Парвин Юсуфи, песня «Мачнун»:
Матери, напевая колыбельную, не только успокаивают и убаюкивают ребенка, но и в доверительной форме выражают свои внутренние чувства и психологическое состояние: страхи и беспокойство, сообщает о мечтах, надеждах, планах и радостях.
Колыбельная песня в исполнении народной артистки Таджикской ССР Лейлы Шариповой:
Каждый регион страны имеет свою колыбельную. Например, на Памире самой распространенной колыбельной считается песня Олега Фезова «Лалаик» на шугнанском диалекте. Кстати, исполнившая песню Наргис Бандишоева победила с ней на конкурсе «Дебюты молодых» в 1989 году.
Мама поет колыбельную «Лалаик» своему ребенку:
Сегодня мамочки превращают некоторые песни современной таджикской эстрады в новые колыбельные. Одной из таких песен стала композиция Нигины Амонкуловой “Офтобаки ман”, которая сильно полюбилась молодым матерям.
Нигина Амонкулова, “Офтобаки ман”:
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