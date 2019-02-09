АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- 9 февраля в Париже стартует турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором примут участие 6 таджикских спортсменов.
- 9 февраля в городах и районах Таджикистана стартует 1-й этап республиканских соревнований по самбо среди юношей 2003-2005 г.р. повещённые памяти чемпиона мира Саидмумина Рахимова и празднику Навруз.
- 10 февраля Государственный русский драматический театр им. Вл.Маяковского поставит спектакль "Ночь в театре" по мотивам пьес А.П. Чехова. Начало в 14:00, цена билета: 15 сом.
Справки и бронирование билетов по номеру: 907617891 (С 10.00 до 17.00).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ФЕВРАЛЯ
1839 - День изобретения фотографии.
1940 – Образован Союз композиторов Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ФЕВРАЛЯ
1921 – Родился заслуженный артист Таджикистана Нормат Каримов
1927 – Родился писатель Нухмон Розик
1954 – Родился артист балета, заслуженный актер Валерий Алибоев
1875 – Родился поэт Бобоюнус Худойдодзода
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, местами до 16-18 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, местами до 35-37 мороза, днем 10-15 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 местами до 13-15 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем -1+1.
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