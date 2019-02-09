Ровно 18 лет назад, 8 февраля 2001 года, ушел из жизни известный певец Муборакшо Мирзошоев - Миша, как звали его многие, и не только друзья.

Он ушел, но его песни по-прежнему помнят и любят. Мы решили поделиться с вами воспоминаниями о том, каким он был для самых близких людей, как добивался своей мечты и что оставил после себя?

Пионер – барабанщик

Августовским утром 1961 года кишлак Емц облетела радостная весть – в семье Абдулвахоба родился сын. Мальчика назвали Муборакшо – счастливый, приносящий счастье.

Детство Муборакшо прошло в доме отца – известного в прошлом певца. В семье музыкой интересовались все, но больше всех старший брат - Навджавон. Он отлично играл на музыкальных инструментах, очень хорошо пел, много времени уделял и своему младшему брату. Он научил его многим тонкостям музыкального искусства.

В школе Муборакшо участвовал во всех смотрах, выступал в программах школьного кружка художественной самодеятельности, в общем, был там, где звучала музыка. И даже когда пионерскому отряду нужен был барабанщик, он с удовольствием согласился и гордо маршировал в красной пилотке, отбивая дробь перед строем школьников.

Первая любовь, последняя любовь

Музыка постепенно начала вытеснять из жизни молодого Муборакшо все остальное. После неудачной попытки поступить на юридический факультет Таджикского госуниверситета он вернулся в родной Рушан и продолжил заниматься любимым делом. Его талант не остался незамеченным. Вскоре молодой певец с успехом стал выступать в ансамбле «Мавджхои Рушон», участвовал во многих областных конкурсах.

И вот настало время, когда в семье начали напоминать Муборакшо, что ему пора уже обзавестись семьей. Полностью отдавшись музыке, он сам об этом как то и не задумывался. Видно, настало время, ему уже было 23. Но кто может стать спутницей его жизни? Часто в минуты одиночества Муборакшо вспоминал Авалмо, девушку из параллельного класса. Красивая и умная, с добрыми глазами. Последний раз Муборакшо видел Авалмо на свадьбе у родственников. Она стала еще прекраснее. Сейчас Авалмо в Душанбе, учится в университете.

Муборакшо появился у дверей аудитории неожиданно. Авалмо даже удивилась, по какому поводу визит. Парень не стал ходить вокруг да около и сказал прямо: «Авалмо, ты мне нравишься. Очень. Согласна выйти за меня замуж?». От внезапного предложения Авалмо слегка растерялась.

Муборакшо она знала с детства, но особого интереса к нему, как и к остальным ребятам, не проявляла. Обычный парень, любит музыку, играет в гандбол, шустрый. Вот, пожалуй, и все. Она ведь была комсоргом. А руководителю комсомольской организации не пристало интересоваться парнями. Да и домашнее воспитание играло не последнюю роль. Но что ответить «свату» сейчас? Муборакшо был симпатичен ей, но это нельзя было назвать любовью.

«Мне нужно время, чтобы подумать, - ответила Авалмо. – Да и домашние не согласятся. У тебя нет образования, нет определенной профессии».

«Я певец, - улыбнулся Муборакшо. – Но, так уж быть, я пойду учиться».

Вскоре, приехав на каникулы в Рушан, Авалмо узнала, что Муборакшо поступил в Ленинградское авиационное училище.

Следующая встреча состоялась зимой 84-го. Однокурсники девушки решили вместе встретить Новый год. Пригласили и Муборакшо, он уже со многими успел подружиться. Вечеринка была в самом разгаре, когда у дверей появился Муборакшо – в форме летчика, с гитарой в руках. Немного спустя собравшиеся стали просить его спеть песню. Он согласился. Глаза Муборакшо были направлены на Авалмо, а из уст звучала волшебная песня, песня о любви. Авалмо была очарована.

Свадьбу сыграли через два года. «Ты моя первая и последняя любовь», - любил повторять Муборакшо молодой невесте.

Музыка вместо авиации

Началась семейная жизнь. Муборакшо работал в Хорогском аэропорту, но служба в авиации не приносила ему особой радости. В его мыслях была только музыка.

Настал день, когда он подошел к жене и сказал: «Авалмо, я решил уйти с работы. Я вижу себя только на сцене. Надеюсь, ты поймешь меня». Жена давно чувствовала смятение в душе супруга и поэтому не стала его уговаривать.

Муборакшо всей душой окунулся в любимое дело. Вскоре в столице зазвучала его первая песня – «Чор джавон». Записанная в обычной студии, без особой обработки, тем не менее, она буквально за короткое время стала одной из самых популярных песен.

Первый шаг сделан, но до полного успеха нужно было проделать большой путь, и Муборакшо был готов к этому.

В 1987 году он приехал в Душанбе, чтобы начать работу в группе известного и популярного певца Далера Назарова.

"Муборакшо принес кассету со своими песнями, - рассказывает музыкант группы Икболшо Завкибеков. - Я поставил ее своему отцу (Гурминдж Завкибеков), и он тогда мне сказал: «Как хорошо поет. Из парня, по-моему, выйдет толк». Потом он пришел к нам в студию. При встрече сильно волновался, когда разговаривал, его голос сильно дрожал".

- Почти сразу после нашего знакомства мы стали работать вместе. Его талант- это божий дар: Миша пел душой. Когда мы работали вместе, между нами царила удивительная гармония, созвучие голосов, хотя они у нас совершенно разные. В студии мы всегда пели в один микрофон, чтобы лучше чувствовать друг друга, - вспоминает Далер Назаров.

Изысканный и глубоко лиричный, утонченный и необычайно красивый голос Муборакшо, его манера пения буквально покорили публику. Каждый успех придавал силы, толкал к новым вершинам.

«Гариби» – песня, рожденная в разлуке

Вскоре страну охватила война. Муборакшо оставил семью в Рушане и вместе с группой отправился в Алма-Ату, где была возможность продолжить творчество. Здесь Муборакшо начал работать над своим альбомом вместе с бывшими музыкантами группы «Шохнома», а вечерами пел в ресторане «Арнат». Таджикская группа в Алма-Ате пользовалась большой популярностью. Чтобы послушать песню в исполнении Муборакшо люди приезжали со всех концов города.

Однако, несмотря на хорошие условия жизни, творческий успех, певец не был полностью счастлив. Он скучал по родине, по родному Рушану, по Душанбе. Именно тогда у Муборакшо появилась идея создать песню о чужбине.

"История этой песни очень трогательная, - рассказывает музыкант Мубораккадам Машрабов. – Миша долго работал над ней, а когда песня уже была готова, он не мог спеть даже один куплет. Каждая наша репетиция, едва начавшись, заканчивалась слезами Муборакшо. В отличие от многих псевдопатриотов он любил свою родину без показухи, от чистого сердца".

...Афсус, ки дар ин дашту биёбон мурдам



Дур аз Ватану чудо зи хешон мурдам



Як парча хате бикун ба ёрону рафик



Ки ман пур аз армон мурдаам...

("...Как жаль, что умер я в долине, в степи, вдали от родины. в разлуке от родных, Пожалуйста, напиши на клочке бумаги моим друзьям, что я умер полон несбывшихся надежд...", перевод на русский).

Песня была выпущена в 1994 году и вскоре покорила весь Таджикистан. Муборакшо больше не мог терпеть разлуку с родиной и решил в том же году вернуться в Душанбе.

"Мы уговаривали его не ехать. Время тогда было неспокойное. Но удержать Мишу было невозможно", - вспоминает известный певец, солист группы «Шамс» Нобовар Чаноров.

Весной Муборакшо прилетел в Душанбе и сразу же дал концерт в центральном парке столицы. Это был очень смелый шаг. Никто не остался безразличен к его песням. Даже хмурые боевики, перекинув автоматы за спину, начали танцевать под такт песни, несмотря на лужи и грязь.

В 1996 году он с грандиозным успехом выступил со своей группой в киноконцертном комплексе «Борбад».

Муборакшо был счастлив, он вновь у себя дома, его здесь любят и ждут. И он решил – пора возвращаться домой.

Смерть на взлете

Конец 90-х проходил под громкий успех Муборакшо. Он был желанным певцом на любых концертах, любой свадьбе. Кассеты с записью его песен звучали везде.

К этому времени Муборакшо был отцом двоих мальчиков – Аслишо и Сайёда. Вскоре родился третий – Имомалишо.

- Муборакшо очень любил свою семью, - рассказывает Авалмо. – В любую поездку с концертами он обязательно брал с собой одного из сыновей. Не мог долго находиться вдали от семьи, старался как можно скорее вернуться домой.

Последнее фото Муборакшо со своими детьми, ноябрь 2000 года. фото из семейного архива

Муборакшо трудился без устали. Несмотря даже на запреты врачей, которые обнаружили у него двусторонний туберкулез легких.

- Это был бич семьи Муборакшо, – говорит Нобовар Чаноров. – От этой болезни скончались его сестра, брат.

Зимой 2001 года произошел случай, окончательно подкосивший здоровье певца. На одной из свадеб его избил какой-то боевик.

- Этот момент очень тяжело вспоминать, - рассказывает Мубораккадам Машрабов. – Человек очень ранимый, Муборакшо получил сильное моральное потрясение от случившегося, а это привело к обострению болезни. В последний раз, когда мы его навестили в больнице, Муборакшо был бодр, даже весел. Даже спел куплет из своей песни.

А потом вдруг говорит: «Принесите мне в следующий раз чебуреки, горячие». Мы удивились, ведь он раньше их не ел. Вечером позвонили врачи и сообщили о смерти Муборакшо.

Муборакшо, НАТО и четыре молодца

- Однажды, в зимний лютый день

Четыре молодца проснулись.

И взяли каждый по ружью,

Чтобы с добычей все вернулись.

(Отрывок из песни Муборакшо «Чор джавон», переведенный на русский язык).

В 2005 году на музыкальных телеканалах появилась певица, имидж которой шокировал многих. Первый известный видеоклип певицы NATO, чье настоящее имя – Наталья Шевлякова, был «Чор джавон». Эту популярную песню Муборакшо NATO исполнила в черном одеянии, скрывая свое лицо, на фоне экранов, передающих репортажи телеканала «Аль-Джазира», перемежающиеся с надписями «Аль-Каида» и «Ирак». Клип вызвал широкий резонанс. Образ «шахидки», поющей на таджикском языке, стал предметом обсуждения во многих СМИ. Певицу обвиняли в «рекламе» террористок, на что она ответила:

- Я не мусульманка. Но мне очень нравится все, что связано с этой культурой. Может быть, именно потому, что я выросла в ее среде. Что же касается одежды, то она очень хорошо характеризует женщин-мусульманок. Под чадрой - покрывалом, в которое они закутывались с головы до ног при выходе из дома, оставляя открытыми только глаза, под никабом - вуалью на лице, скрываются возлюбленные, матери, сестры, никак не обделенные по сравнению со своими христианскими сестрами качествами, позволяющими им с гордостью носить эти высокие звания. Непонимание здесь - тоже следствие нежелания заглянуть дальше, глубже в культуру народов иной веры. Я глубоко уважаю и ценю то, чему у них научилась. И мое желание донести до всех свет души женщины-мусульманки выливается в песни, исполненные мной в духе таджикских, арабских народных мелодий.

После выступлений НАТО вновь на зарубежных музыкальных каналах все чаще стали звучать песни и музыка Муборакшо. Его песни переводили на русский язык, его музыка звучала в аранжировках видеоклипов многих известных певцов России, Ирана, Узбекистана.

Вместо послесловия

Смерть певца потрясла всех, кто его знал, его друзей, родных, близких. Далер Назаров, который впоследствии посвятил песню «Ёр бо мо» памяти Муборакшо, вспоминает:

- Миша очень любил быть в окружении друзей. Все слова, что мы сейчас говорим о нем, даже наполовину не могут выразить то, что чувствуем.

– Помню, незадолго до своей смерти он пришел к нам на репетицию, - рассказывает Нобовар Чаноров. Я пел песню «Он сиех холест ки бар рухсори джонони ман аст». По моей просьбе Муборакшо взял гитару и так спел эту песню, что я убедился, в его исполнении эта тема имела намного больший успех.

Муборакшо, по словам его близких, иногда шутливо говорил: «Вряд ли появится такой певец как я даже спустя 50 лет после меня», и он был прав. Думаю, если б даже сейчас Миша появился на сцене с гитарой на руке и спел любую песню, он затмил бы всех остальных своим неповторимым голосом, своим талантом, своей любовью к песням и своим слушателям.

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