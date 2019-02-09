Руководство Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана советует не беспокоиться относительно имеющихся задолженностей перед Китаем.

«Никакой экспансии не существует, Китай является нашим партнёром, перемещение товаров и ресурсов между нашими странами регулируется на основе квот, которые устанавливаются как с той, так и с этой стороны», - заявил недавно назначенный на пост директора ЦСИ Диловар Кодирзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, есть соответствующие структуры, которые регулируют, контролируют эти вопросы. «В этом направлении нет никаких проблем, и населению нечего беспокоиться», - рекомендует главный таджикский стратег.

Он категорически опровергает разговоры относительно погашения части задолженностей перед Китаем месторождениями драгоценных металлов в Таджикистане.

«Мы не выдавали им месторождения взамен долга, мы предоставляем их в пользование Китаю в качестве партнеров», - сказал глава ЦСИ.

К тому же, продолжил он, внешний долг Таджикистана является не таким уж большим, если сравнивать его с ВВП республики.

Кодирзода отметил, что существуют более крупные процветающие государства, внешний долг которых превалирует над ВВП.

Он подчеркнул, что 7 февраля в ходе совещания у премьер-министра был затронут вопрос, связанный с нахождением других инвесторов (кроме Китая, - прим. «АП»), которые бы вкладывали свои финансовые ресурсы в экономику Таджикистана.

«Министерство финансов и Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом было поручено предпринять меры по решению этого вопроса», - добавил Диловар Кодирзода.

Внешний долг

Размер внешнего долга Таджикистана на 1 октября этого года составил $2 млрд. 873,8 млн. В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.

Имеются в частности задолженности перед «Эксимбанком» Китая, Всемирным банком, АБР, ИБР, Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, ЕБРР, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

Правительство Таджикистана ожидает, что размер внешнего долга республики к наступившего года увеличится на $235 млн.

В одобренной правительством Программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы говорится, что объем внешнего долга страны в 2019 году достигнет $3 млрд 108 млн.

Главный донор

Китай за последние десять лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. Поднебесная на данный момент является основным кредитором нашей страны: на Китай приходится более 42% от общего объема внешнего долга страны.

Задолженность перед Китаем составляет более $1,2 млрд. При этом первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану всего десять лет назад - в 2007 году, и их размер тогда составлял чуть более $216 млн.

Китай в настоящее время также находится на первом месте по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций. Вторая экономика мира в 2016 году по этому показателю обошла Россию, которая с начала обретения Таджикистаном независимости являлась главным его инвестором: общий объем китайских накопленных прямых инвестиций перевалил за $1 млрд.

Кроме того, Китай ежегодно выделяет Таджикистану на различные нужды средства на безвозмездной основе. Общий объем такой помощи выяснить не удается.

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