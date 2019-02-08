Руководство Центра стратегических исследований надеется на скорейшее потепление таджикско-иранских взаимоотношений.
«Надеюсь, уже в этом году наступит потепление отношений, после возможного назначения новых послов», - заявил заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Парвиз Мухаммадзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.
Присутствовавший на пресс-конференции экс-глава ЦСИ Худоберди Холикназар отметил, что Таджикистан всегда являлся верным союзником Ирана, и никогда не выступал против этой страны.
«К сожалению после того, как Иран в 2016 году пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане экстремистской организации в Тегеран, отношения, естественно, стали другими. То есть, после этого мы потеряли к ним доверие», - сказал он.
Холикназар подчеркнул, что иранские дипломаты на данный момент добиваются улучшения отношений, однако это должно быть доказано делом.
К примеру, сказал он, одним из показателей уровня отношений являются инвестиции, «а после 2016 года Иран держится в стороне, и мы, к сожалению, не видим иранские инвестиции в нашу экономику».
Экс-глава ЦСИ отметил, что Таджикистан готов пересмотреть двусторонние отношения с Ираном, однако «пока с той стороны мы не видим конкретных шагов».
«Мы не видим, чтобы они предложили приезд нескольких высокопоставленных лиц или ведение переговоров. У нас нет ничего против улучшения отношений. Это они сейчас должны всё решить», - заключил он.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тақдири бонкҳои дорои мушкилоти Тоҷикистон моҳи феврал ҳал мешавад
Кумитаи дин корҳои ободонии макони муқаддасро зери назорат мегирад
Тоҷикистон ба дастрасии қарзи ХБА ба наздикӣ умедвор аст
Арзиши иҷозатнома ба сохтмони манзил дар Душанбе маълум шуд
Сабти боз қариб 100 масҷиди панҷвақта дар шаҳри Ваҳдат
Ба қаблан маҳкумшудагон дар Тоҷикистон роҳ ба хизмати давлатӣ баста аст
Ҳаракати нақлиёт бо роҳи Хоруғ-Ишкошим муваққатан қатъ шуд
Рӯзи ошиқон дар Истамбул! Ҳадяи Tcell барои беҳтарин изҳори муҳаббати “онлайнӣ”
Шарҳи муқаррароти мораторияи санҷиши субъектҳои хоҷагидорӣ ба вакилон
Ҳуҷҷатгузории 44 муроҷиати шаҳрвандон оид ба шиканҷа дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Tajik59
Видимо закончились деньги саудитов, либо кинули. Подпортили отношение с Ираном и кинули. А мы дураки велись на эту удочку, и сколько грязи навалили на иранцев. Забыв то что Иран единственная страна которая поддержала нас когда Каримов блокировал поезда. А теперь ждём, а почему Иран не инвестирует нашу экономику?