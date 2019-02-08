Российский посол Игорь Лякин-Фролов рассказывает о том, каким было прошлое российской дипломатии и по каким принципам она живет сейчас.

10 февраля в России традиционно отмечается День дипломатического работника. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года. Мы, российские дипломаты, рассматриваем это как свидетельство высокого общественного признания профессии дипломата и высокой роли дипломатии как одной из ключевых составляющих российской государственности.

Из долгих лет дипломатической службы я вынес четкое понимание того, что работа дипломата – это не вереница неких светских мероприятий, как может показаться людям, далеким от этой области деятельности, а кропотливый напряженный труд, бессонные ночи и тяжелейший груз ответственности. Если помните, не такая уж давняя история – Карибский кризис, когда от действий дипломатов зависели судьбы миллионов людей, целых стран и континентов, даже всей планеты. Во многом благодаря их усилиям удалось не допустить сползание мира к ядерной катастрофе.

Суть российской и советской дипломатии всегда заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность страны, создать благоприятные международные условия для ее поступательного развития, содействовать экономическому и социальному прогрессу, предотвращать или разрешать конфликты ненасильственными, политическими средствами.

Из истории российской дипломатии

Хотелось бы напомнить, что выбор даты праздника не случаен. Именно на этот день 1549 года в эпоху царствования Ивана Грозного приходится наиболее раннее упоминание в исторических документах о Посольском приказе – первой в российской истории государственной структуре, призванной заниматься иностранными делами. В этот период начала складываться и система рангирования дипломатов: великие послы – аналог чрезвычайного и полномочного посла; легкие послы – аналог чрезвычайного и полномочного посланника; посланники – аналог полномочного посланника. Причем категория дипломатического представителя определялась значением того государства, в которое направлялось русское посольство, а также важностью, возлагавшейся на него миссии.

Особое место в истории внешней политики России занимают петровская и екатерининская эпохи. Победа в Северной войне и принятие Петром I императорского титула в 1721 году знаменовали принципиально важные перемены в международном положении России. Ее утверждение в качестве великой европейской державы сопровождалось созданием сети постоянных дипломатических представительств в ведущих странах мира.

Петр I осуществил переход на европейскую систему дипломатических служащих (появились полномочные и чрезвычайные послы, чрезвычайные посланники, министры, резиденты, агенты) и ввел практику обязательного взаимного информирования русскими представительствами за рубежом о важнейших военных и политических событиях, переговорах и соглашениях. В 1718-1720 гг. Посольский приказ был поэтапно преобразован в Коллегию иностранных дел (КИД).

В период правления Екатерины II (1762-1796 гг.) было немало сделано для улучшения качества работы дипслужбы. Императрица сама активно вмешивалась в ее деятельность, принимала меры для укрепления режима соблюдения государственной тайны сотрудниками КИД, вносила изменения в практику российского и международного государственного протокола.

Все более активное воздействие России на развитие международных отношений сопровождалось укреплением внешнеполитического аппарата, установлением постоянных дипломатических отношений с большей частью европейских государств, модернизацией управления ведомством иностранных дел. 20 (8) сентября 1802 года Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел. При нем был укреплен кадровый состав дипломатической службы России: направлены российские послы в Вену и Стокгольм, назначены посланники в Берлин, Лондон, Копенгаген, Мюнхен, Лиссабон, Неаполь, Турин и Константинополь; поднят уровень дипломатических представителей до поверенных в делах в Дрездене и Гамбурге, до генеральных консулов в Данциге и Венеции.

В результате Крымской войны (1853–1856 гг.) международное положение России серьезно осложнилось. В этот непростой период министерство возглавил А.М.Горчаков, с именем которого связаны крупнейшие достижения на международной арене, а также реорганизация самого ведомства. В процессе реформы А.М.Горчаков добился освобождения Министерства от ряда несвойственных для него функций, среди них – цензура политических публикаций, управление окраинами Российской империи, ведение церемониальных дел.

К 1913 году Россией была создана разветвленная сеть дипломатических и консульских загранпредставительств.

Так, если в 1758 году существовало 11 российских загранучреждений, в 1868 г. – 102, в 1897 г. – 147, в 1903 г. – 173, то к началу Первой мировой войны Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После революции

После Октябрьской революции в 1917 году начался новый этап в истории отечественной дипломатии. 26 октября (8 ноября) был образован Народный комиссариат по иностранным делам. Работать с советской властью согласилась лишь незначительная часть сотрудников МИДа Российской Империи, и в ноябре была осуществлена реорганизация внешнеполитического ведомства. В мае 1918 г. наркомом по иностранным делам стал выдающийся государственный деятель и дипломат Г.В.Чичерин, который проработал на этом посту до июля 1930 года.

В мае 1939 г. главой НКИД был назначен В.М.Молотов, с приходом которого была проведена «кадровая чистка», а структура наркомата трижды подвергалась реорганизациям (в 1939, 1941, и 1944 годах). Для ускоренной подготовки и выпуска дипломатических кадров в 1939 г. была учреждена Высшая дипломатическая школа (ныне – Дипломатическая академия МИД России).

В годы войны

Великая Отечественная война наложила свой героический и трагичный отпечаток на НКИД. Уже в 1941 г. большая группа сотрудников ушла добровольно на фронт, была мобилизована на военную службу и на фортификационные работы (всего 146 человек или около 23% от штатного расписания). 62 человека ушли в московское ополчение. Имена 71 сотрудника, павшего в боях, значатся на мемориальной доске в здании МИД России. На денежные отчисления работников советских посольств была сформирована и отправлена на фронт танковая колонна.

В годы Великой Отечественной войны советская дипломатия во многом способствовала обеспечению в целом благоприятных внешнеполитических условий для ее ведения и победоносного завершения, договорного закрепления ее итогов, послевоенного мироустройства. Решающий вклад нашей страны в разгром фашистской Германии и ее союзников укрепил международный престиж СССР. В этой связи значительно возросло количество стран, с которыми Советский Союз установил дипломатические отношения: с 28 в 1941 году до 41 в мае 1945 года.

14 октября 1944 г. решением СНК СССР на базе Международного факультета МГУ был создан нынешний МГИМО (Университет) – основная, вместе с Дипакадемией, кузница отечественных дипломатических кадров.

В марте 1946 г. название внешнеполитического ведомства было заменено на Министерство иностранных дел СССР.

Создание ООН и других международных организаций, выход на международную арену национально-освободительных движений нашли отражение в структуре и задачах деятельности МИД СССР. Его приоритетными направлениями в послевоенный период и вплоть до 1990-х гг. стали борьба за мир, международную разрядку и разоружение. СССР много сделал для упрочения авторитета мирового сообщества, политико-правового обеспечения деколонизации, урегулирования региональных конфликтов. Сложившаяся к середине 50-х годов новая структура МИД сохранялась без существенных изменений до 1986 года. Министром иностранных дел СССР с февраля 1957 г. по июль 1985 г. являлся видный государственный деятель и дипломат А.А. Громыко.

После распада СССР

Деятельность внешнеполитического ведомства кардинально трансформировалась, а задачи расширились с распадом СССР и созданием Содружества Независимых Государств в конце 1991 года. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 1992 г. закрепил «президентскую принадлежность» Министерства иностранных дел, установив, что деятельность МИД России «направляет непосредственно Президент Российской Федерации». Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации закрепила положение о том, что именно глава государства определяет основные направления и осуществляет руководство внешней политикой страны (ст. 80 и 86).

С января 1996 г. российский МИД возглавил Е.М.Примаков, с сентября 1998 г. – И.С.Иванов. В марте 2004 г. эстафету на посту руководителя российской дипломатии принял нынешний министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

7 мая 2012 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», в котором сформулирована основная задача внешней политики и дипломатии России – обеспечение национальных интересов страны на основе принципов прагматизма, открытости и многовекторности в условиях формирования полицентричной системы международных отношений.

Новая внешняя политика

Первого декабря 2016 года была утверждена новая Концепция внешней политики Российской Федерации, согласно которой внешнеполитическая деятельность России направлена на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной ценности, укрепление правового государства и демократических институтов; на создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности российской экономики, ее технологического обновления, повышения уровня и качества жизни населения; на упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира.

Исходя из этих принципов, наша страна всегда строила братские отношения с дружественной Республикой Таджикистан. Отрадно отметить, что за последние годы они достигли небывалого подъема, ярким свидетельством чего явилась активизация в последнее время наших двусторонних контактов, в том числе на высоком и высшем уровнях. Только за два прошедших года Президент России В.В.Путин дважды посетил Таджикистан. Дополнительный импульс наращиванию многопланового развития российско-таджикских связей придали визиты в республику в этом году Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко. Буквально на днях состоялся официальный визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Таджикистан, который еще раз подтвердил высокий уровень взаимоотношений и доверия между двумя странами. В ходе него была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Таджикистана, которая гарантирует надежное взаимодействие между нашими внешнеполитическими ведомствами.

Хочу отметить, что российская дипломатия за эти века научилась быть осторожной и терпеливой, не торопиться с выбором как друзей, так и противников, постоянно сохранять бдительность, осознание того, что нужно не раз отмерить, прежде чем отрезать. Мы бережно храним традиции дипломатической службы, стараемся преумножить накопленный опыт и в то же время открыты новым веяниям. Наши дипломаты очень ответственно подходят к работе, они грамотны и эрудированы, хорошо ориентируется в реалиях современности – как в вопросах внешней политики, так и, например, мировой культуры и науки. И я уверен, что именно все эти качества сотрудников МИДа позволяют России сегодня играть весомую роль в решении ключевых международных проблем.

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