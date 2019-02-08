До 2022 Таджикистан планирует обучить в пяти зарубежных странах специалистов сферы культуры.
Об этом 8 февраля на пресс-конференции сказал министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода, передает khovar.tj.
В частности, по его словам, в рамках реализации Программы подготовки кадров в сферах культуры, искусства и печати на 2018-2022 гг., специалисты будут обучаться в России, Китае, Италии, Беларуси и Узбекистане.
«К примеру, специалисты циркового искусства будут обучаться в Государственном училище циркового искусства и эстрады Москвы имени Румянцева и Училище циркового искусства в Пекине», - сказал он.
Для обучения специалистов театра, оперы и балета выбраны Академия театрального искусства России (ГИТИС), Академия русского балета Санкт-Петербурга имени Ваганова и Академия «Белканто интернешнл» Милана (Италия), Симфонический оркестр Госконсерватории Москвы и Государственная консерватория Санкт-Петербурга имени Римского-Корсакова.
Музейных специалистов для обучения отправят государственный университет культуры и искусства Санкт-Петербурга, Художественную Академию России имени Грабара (Москва).
Подводля итоги года, Орумбекзода отметил, что творческими коллективами профессиональных театров страны в прошлом году было поставлено 72 премьерных спектакля.
Концертные и театральные учреждения министерства приняли участие в 246 культурных мероприятиях республиканского и международного значения. Они выезжали на зарубежные гастроли в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Японию, Индию, Китай, Россию и Объединённые Арабские Эмираты.
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Гость35
А что толку-то их обучать? Выучатся они бесплатно по квотам, а потом когти рвут из республики. Взять, к примеру, балетных! Сколько молодых людей по президентской программе (на халяву!) окончило Пермское хореографическое училище?! А сколько осталось работать в театре? 5, Карл, 5!.. Министерству надо пересмотреть подход: забирать дипломы и не выдавать до тех пор, пока не отработают на благо республики, хотя бы 3-5 лет. Иначе нам культуру не поднять...