Правительство Таджикистана поручает соответствующим структурам в течение текущего года предпринять действенные меры для сокращения задолженности крупных государственных компаний и банков страны.

Согласно принятому 30 января правительственному постановлению, Минфину поручается совместно с министерствами и ведомствами принять необходимые меры по сокращению объемов финансовых обязательств и кредиторских задолженностей крупных государственных организаций.

В документе указывается, что к принятию таких мер также должны быть подключены ОАХК «Барки точик», ГУП «Таджикская алюминиевая компания», ОАО «Международный аэропорт Душанбе», ОАО «Таджик Эйр», ГУП «Таджикская железная дорога», ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».

Отметим, что, хотя последние два банка юридически не являются государственными, доля Минфина в уставном капитале этих кредитных организаций после получения ими в 2017 году крупной правительственной финансовой поддержки составляет более 80%.

Согласно официальным статистическим данным, суммарная кредиторская задолженность крупных и средних предприятий и организаций страны составила на 1 октября прошлого года 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд).

За год (с октября 2017 года по октябрь 2018 года) общая задолженность предприятий и организаций выросла почти на 21 млрд сомони ($2,2 млрд).

При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил чуть более 20,1 млрд. сомони ($2,1 млрд.).

Удельный вес убыточных предприятий и организаций в общем количестве составил около 28%.

Между тем, более трети от общей задолженности крупных и средних предприятий и организаций приходится на «Барки точик», который в целом (с учетом привлеченных для реализации инвестпроектов средств) должен около 23 млрд. сомони ($2,4 млрд.).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.