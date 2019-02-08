Молодой специалист из Таджикистана Комрон Раджабиён 6 февраля был представлен в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве в качестве нового участника Программы ВТО для молодых профессионалов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Его наряду с представителями 15 стран приветствовал Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

Комрон Раджабиён сообщил «Азия-Плюс», что недавно перешел на работу в ВТО в Женеву.

«Я первый таджик в секретариате этой организации, - сказал он. - Вчера был принят Генеральным директором ВТО. Представлять Таджикистан и быть среди новых профессионалов ВТО для меня является большим достижением, ведь выбирали из более 1100 кандидатов со всего мира», - сказал он.

«Быть молодым профессионалом в ВТО - для меня это все равно, что быть стажером в лучшем ремесленном магазине в мире. Ты рядом с лучшими мастерами международного торгового права и учишься на практике охватить весь спектр вопросов, связанных с торговой политикой присоединяющихся стран. Это, безусловно, расширяет мой опыт в торговой системе",- цитирует официальный сайт организации Раджабиёна.

Комрону Раджабиён 28 лет, он родился в Душанбе. В 2007 году он поступил в Технологический университет Таджикистана, и одновременно начал искать варианты учебы за рубежом. По программе обмена студентов между Таджикистаном и Казахстаном, поступил на факультет международных отношений Казахского национального университета. После окончания «с отличием», стал подавать на всевозможные стипендии и таким образом поступил в магистратуру Университета Вагенинген в Голландии, где изучал управление проектами по развитию.

После получения степени магистра наук, ему поступило предложение от консалтинговой компании в Казахстане, где он проработал полтора года. Затем перешел работать в американскую консалтинговую фирму по внедрению программ развития.

После обучения в Голландии, Комрону выпала возможность вернуться на родину работать в международной организации по своей специальности – внедрение программ развития. Он работал в региональном проекте USAID по развитию торговли и повышению конкурентоспособности стран Центральной Азии.

В прошлом году он подал заявку на участие в Программе ВТО для молодых профессионалов и прошел.

Теперь в течение года он улучшать навыки и расширять свои знания по вопросам ВТО и международной торговли, а также получит очередной опыт работы в международной организации.

Программа ВТО для молодых профессионалов существует с 2016 года и направлена на расширение знаний и навыков по вопросам ВТО среди молодых специалистов из развивающихся и наименее развитых стран. При этом особое внимание уделяется членам ВТО, которые в настоящее время не представлены на профессиональном уровне в Секретариате ВТО.

15 молодых специалистов были отобраны из более 1500 кандидатов со всего мира.

По словам главы Организации Роберто Азеведо, прохождение многоэтапного отбора, в котором конкурс составлял более 100 человек на одно вакантное место - само по себе огромное достижение и успех.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.