Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 7 февраля провел пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталии. На этот раз соперником душанбинцев стал узбекский клуб «Согдиана».
Игра завершилась победой узбекского клуба со счетом 1:0. Победу «Согдиане» принес точный удар Ойбека Нурматова, сообщает официальный сайт «Истиклола».
В матче с «Согдианой» тренерский штаб «Истиклола» выпустил на поле тех игроков, которые не играли в последнем матче с командой «Томь».
Встреча прошла под сильным ливнем и завершилась минимальной победой узбекской команды со счетом 1:0.
Сегодня, 8 февраля, «Истиклол» проведет последнюю тренировку на сборе в Анталии и завтра отправится в Узбекистан, где 12 февраля проведёт матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 против клуба АГМК из Алмалыка.
Ранее на сборе в Турции чемпион Таджикистана уступил бронзовому призёру чемпионата Казахстана-2018 «Тоболу» (1:2) и обыграл клуб «Челик» (2:0), выступающий в премьер-лиге Боснии и Герцеговины, сыграл в ничью (1:1) с датским клубом «Кёге», обыграл российскую команду «Томь» (2:1).
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