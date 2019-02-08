Мультфильмы, игры, сказки, книги, музыка – всё это легко найти на специальном детском портале «Mega Kids», запущенном компанией «МегаФон Таджикистан». Клиенты оператора могут обеспечить доступ своих детей к проверенному лицензионному контенту всего за 1 сомони в сутки.

"Не секрет, что интернет-пользователи всё моложе. Сейчас даже первоклассники знают, как выходить во Всемирную сеть, общаются с друзьями в социальных сетях. Однако детям не всегда просто находить в интернете, например, бесплатные тексты книг из школьной программы. К тому же ребят нужно защищать от информации, не соответствующей их возрасту, а компьютеры или мобильные устройства – от вирусов, проникающих с «непроверенных» сайтов. Поэтому мы решили создать безопасный образовательный и развлекательный ресурс. На портале «Mega Kids» нет «ненужного» контента, а найти мультфильм, музыку или книги легко в соответствующих разделах", – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Подключив детям портал «Mega Kids», родители будут спокойны и за свой кошелек. Все расходы ограничатся фиксированной абонентской платой. Она составляет 1 сомони в сутки. Трафик передачи данных при использовании «Mega Kids» является бесплатным. Также не будет расходоваться трафик, включённый в действующий тариф или интернет-пакет абонента.

Чтобы оформить подписку на портал, необходимо перейти по ссылке megakids.tj и принять условия оказания услуги. Второй способ подключения – отправка USSD-запроса на короткий номер *2526#. После этого абоненту придет SMS-сообщение с информацией о статусе подписки и основными условиями сервиса.

Предоставление доступа к порталу не привязано к календарным суткам. Абонентская плата списывается в момент подключения – тогда же начинает отсчитываться оплаченный период. Ровно через 24 часа продление доступа и списание абонентской платы в размере 1 сомони производятся повторно в автоматическом режиме. Если абонент хочет отключить услугу, будет достаточно отправить USSD-команду *2526*0# или SMS с текстом «Стоп 1» на короткий номер 2526.

Подробная информация о портале «Mega Kids» – на www.megafon.tj

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