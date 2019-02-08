Депутат нижней палаты парламента Таджикистана Зуфар Исмоилзода включен в состав международных наблюдателей за выборами в парламент Молдовы, которые назначены на 24 февраля.

«Он будет мониторить выборы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ», - сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По сообщению ЦИК Молдовы, на выборах в парламент в общей сложности примут участие 15 партий: Демократическая партия Молдовы (53 кандидата), Избирательный блок “АКУМ” (54 кандидата), Партия коммунистов Молдовы (50 кандидатов), Партия социалистов Молдовы (54 кандидата), Политическая партия “Шор” (51 кандидат), Политическая партия “Антимафия” (32 кандидата), Политическая партия “Наша партия” (54 кандидата), Национал-либеральная партия (40 кандидатов), Политическая партия “Воля народа” (30 кандидатов), Партия регионов Молдовы (43 кандидата), Политическая партия “Демократия дома” (37 кандидатов), Движение профессионалов “Speranta-Надежда” (34 кандидата), Политическая партия “Патрия” (35 кандидатов), Экологическая партия зелёных (31 кандидат); Либеральная партия (30 кандидатов).

Одновременно с парламентскими выборами 24 февраля пройдёт республиканский консультативный референдум, на который будут вынесены два вопроса: о сокращении количества депутатов в парламенте со 101 до 61 и об отзыве (отправке в отставку) депутатов, если они не выполняют должным образом свои обязанности.

Таким образом, 24 февраля на избирательных участках граждане Молдовы получат сразу четыре бюллетеня. В одном будет список партий, в другом - список кандидатов по одномандатному округу, а в третьем и четвёртом - вопросы референдума.

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