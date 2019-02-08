Автор текста гимна Таджикистана Гулназар Келди считает, что бедность и безработица в стране стали основными причинами присоединения некоторых молодых людей, в том числе, и внука его родного брата к рядам террористических организаций.

Народный поэт Таджикистана Гулназар Келди в интервью «АП» выразил надежду, что «таких заблудших молодых людей таджикские власти амнистируют, так как их абсолютное большинство, они признали свою вину и раскаялись».

По сообщению некоторых СМИ, в конце января суд Душанбе приговорил к 14 годам заключения за терроризм и поддержку талибов в Афганистане 28-летнего Икбола Келдиева, племянника Келди.

Его признали виновным в участии в запрещенной экстремистской группировке «Ансоруллох» и боевых действиях в Афганистане на стороне движения «Талибан».

На суде было отмечено, что в 2011 году Икбол Келдиев, когда ему было 20 лет, находился в России, где увлекся идеологией экстремистской группировки «Ансоруллох» и отправился в Пакистан, откуда в 2014 году бежал в Афганистан. В 2015 году Келдиева с поддельным афганским паспортом задержали вместе с несколькими талибами в афганской провинции Кундуз. В 2016 году суд в Афганистане приговорил его к 16 годам заключения за подделку документов и участии в боевых действиях на стороне антиправительственных сил, а в конце 2018 года его экстрадировали в Таджикистан.

По словам Гулназара Келди, внук его брата выехал на заработки в Россию, где попал под влияние эмиссаров экстремистских группировок. Поехал в Пакистан, получил там ранение, затем перебрался в Афганистан.

По мнению поэта, влияние экстремистов на людей усиливается в условиях бедности, поэтому для борьбы с терроризмом надо стараться улучшить экономическую ситуацию в стране.

«Я считаю, что такие молодые люди, как Икбол стали жертвами террористов», - сказал поэт.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.