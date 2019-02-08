АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Пресс-конференции на сегодня: Министерство культуры, министерство здравоохранения, Комитет по развитию туризма, Центр стратегических исследований.
- Мастер-класс от T-MBA. Тренеры Нигора Абдуахадова и Собир Аминов. Место: Информационно-ресурсный центр ООН в РТ. Начало в 17:00. Вход бесплатный
- В Южно-Сахалинске начинаются Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых примут участие юные спортсмены из Таджикистана.
- В Гиссаре состоится матч 5-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Сыграют «Регар-ТадАЗ» – «Душанбе-83». Начало игры в 11:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –8 ФЕВРАЛЯ
2001 год - Ушел из жизни певец Муборакшо Мирзошоев. Известный таджикский певец умер от двустороннего туберкулеза легких, так и не окончив со старыми друзьями запись альбома их ретро-песен.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ФЕВРАЛЯ
1928 года – Родился поэт Акобир Шарифи.
1939 года – Родился ученый-арабист Матин Хусейнзаде, сын известного филолога профессора Шарифджона Хусейнзаде. Долгие годы Матин Шарипович возглавлял кафедру Арабской филологии Таджикского госуниверситета.
1947 года – Родилась балерина, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хосият Боева.
1969 года - Родился 13-ти кратный чемпион Таджикистана Шерали Хикматов
1975 года – Родился доктор медицинских наук Рустам Бердиев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 9-14 мороза, днем -2+3.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 25-30 мороза (в районе Булукуля 40-42 мороза), днем 11-16 мороза.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем -4+1.
По городу Душанбе- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 6-8 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 мороза, днем 4-6 мороза.
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